В Чехии цены на бензин и дизельное топливо побили рекорд, установленный семь лет назад

Средняя цена бензина марки А-95 в Чехии выросла до €1,4 за литр Фото: depositphotos.com

Средняя цена бензина марки А-95 на прошлой неделе выросла до 35,47 крон за литр (€1,4), дизель поднялся до 34,07 крон за литр (€1,3). В Праге, где топливо является самым дорогим, средняя цена на бензин превысила 36 крон (более €1,4).

Последний раз такую цену бензина и ДТ фиксировали во второй половине ноября 2014 года. Год назад бензин А-95 был на 7,5 крон (€0,3) дешевле, сообщило агентство.

По мнению аналитиков, значительный рост цен на дизельное топливо связан с удорожанием природного газа и повышением спроса на мазут.

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда отметил, что в понедельник, 11 октября, цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с 2018 года. По его словам, в ближайшую неделю стоит ожидать роста цена на бензин и ДТ, а зимой бензин может стоить 40 крон за литр (почти €1,6).

Аналитик финансовой компании Finlord Борис Томчиак также ожидает роста цен на топливо в Чехии во второй половине октября.