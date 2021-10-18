Сети заправок “БРСМ-нафта” и “Авантаж 7” – на последних строчках рейтинга по уплате налогов с продажи литра бензина – исследование

Сети АЗС “БРСМ-нафта” и “Авантаж 7” активно расширяются, инвестиции компания делает в том числе и за счет денег от налоговой "оптимизации", пишет ZN.UA Фото: depositphotos.com

Журналисты ZN.UA отмечают, что "БРСМ-нафта" продает больше всего бензина в сутки на одну АЗС, но "эффективность такого успеха для государства весьма сомнительна".

"Она составляет около 16 коп./л, тогда как менее "успешные" лидеры рейтинга ОККО и Shell отчисляли в госказну 1,32 и 1,79 грн/л соответственно. Но абсолютным "чемпионом" стала сеть "Авантаж 7". По ней налоговая нагрузка на литр составила около 8 копеек или была фактически нулевой”, – сказано в материале.

Инфографика: zn.ua

Сети АЗС “БРСМ-нафта” и “Авантаж 7” активно расширяются, подчеркивают авторы и отмечают, что инвестиции компания делает в том числе и за счет денег от налоговой "оптимизации".

“Авантаж” и БРСМ входят в число лидеров по приросту новых станций, что говорит о весьма успешной деятельности этих игроков. БРСМ выросла в 2020 году на 30 АЗС рыночной стоимостью 20–25 млн долларов. Оператор также приобрел нефтебазу в Шепетовке, стал спонсором ФК “Шахтер”, – отмечает издание.

В то же время журналисты пишут, что объяснить такие суммы налогов трудно, так как позапрошлый и прошлый годы были самыми успешными годами для топливного ритейла за всю его историю.

“Фискалам пора определиться и подать сигнал рынку, каким должен быть "норматив" по уплате налогов с АЗС, с литра и т.д. На кого равняться – на Shell и ОККО или на БРСМ с "Авантаж 7"?", – подытожили авторы статьи.

"Українські новини" пишут со ссылкой на данные Нефтегазовой ассоциации Украины – более 20% рынка бензинов является фальсификатом, с производства которого не уплачивается акциз, и от 20 до 30% (в зависимости от вида горючего) продается без надлежащего учета. Ежегодный ущерб от таких схем – до 20 млрд грн. Из них 4 млрд грн – от подпольного производства на мини-НПЗ и до 16 млрд грн – из-за нарушений кассовой дисциплины на АЗС.