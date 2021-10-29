ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Из-за трубопровода "Самара – Западное направление" Закарпатью грозит экологическая катастрофа – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эксперты оценили ущерб экологии региона в более чем 34 млн грн
Эксперты оценили ущерб экологии региона в более чем 34 млн грн
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила руководство "Прикарпатзахідтранс" в масштабном загрязнении земель Закарпатской области. Об этом 29 октября сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветви нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". В частности, были демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода без разрешительной документации.

С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу.

"В результате несанкционированного демонтажа трубопровода остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. м² земель. Часть из них – вблизи местного водозабора. По выводам экспертов, действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба более чем на 34 млн грн", – отметили в сообщении.

Во время обысков по местам деятельности предпринимателей и подразделения нефтебазы правоохранители изъяли документы, доказывающие проведение сделки.

Бывшему главному инженеру компании "Прикарпатзахідтранс" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Контекст:

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатировала компания "Прикарпатзахідтранс". Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но "непонятным образом" оказался в частной собственности "двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины".

"Экономическая правда"LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи "Прикарпатзахідтранс" с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение "персонально к Виктору Медведчуку".

Сам политик любую причастность к нефтепроводу и компании "Прикарпатзахідтранс" отрицал.

Как пишет издание "Бабель", хотя построенный во времена СССР нефтепродуктопровод после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала права на трубопровод.

В настоящее время, по данным сервиса мониторинга регистрационных данных Opendatabot, "Прикарпатзахідтранс" с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит белорусскому предприятию "Нефтебитумный завод" (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

11 февраля 2021 года украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией "Прикарпатзахідтранс" в собственность части этого нефтепровода.

В конце февраля нефтепродуктопровод передали "Укртранснафті" на временное хранение без права пользования, а Высший антикоррупционный суд наложил на него арест. Компания подала апелляцию на арест, но суд отказал в ее удовлетворении.

АРМА объявило конкурс на управляющего для арестованной части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" 26 марта. На управление трубопроводом претендовали две компании. 16 апреля АРМА определило управляющего "трубой Медведчука", им стала компания "Укртранснафта".

Теги: СБУ, Украина, Закарпатье, экология, экспертиза, правоохранители, ущерб, документы, подозрение, халатность, Прикарпатзахідтранс, нефтепродукты, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото
Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
  Дмитрий Дикусар назвал два качества, которыми должна обладать его избранница
  Дмитрий Дикусар назвал два качества, которыми должна обладать его избранница
Камбербэтч сыграет в сериале "Лондонград" убитого экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко
Камбербэтч сыграет в сериале "Лондонград" убитого экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко
  "Там была жесткая ситуация". Собчак рассказала, как дважды избежала домогательств на корпоративах, которые вела
  "Там была жесткая ситуация". Собчак рассказала, как дважды избежала домогательств на корпоративах, которые вела
Евгения Власова призналась, что вышла на паркет "Танцев со звездами", уже заразившись коронавирусом
Евгения Власова призналась, что вышла на паркет "Танцев со звездами", уже заразившись коронавирусом
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Наконец-то доехала". DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку "Грэмми"
"Наконец-то доехала". DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку "Грэмми"
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
Nikita Lomakin впервые вышел в свет со своей новой девушкой – участницей балета Дана Балана
Nikita Lomakin впервые вышел в свет со своей новой девушкой – участницей балета Дана Балана
"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь
"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь
"Где они находят людей, которые так похожи на них?" Дуглас показал своего дублера, с которым дружит более 30 лет
"Где они находят людей, которые так похожи на них?" Дуглас показал своего дублера, с которым дружит более 30 лет
"Ошеломлена и убита горем". Владелец сети отелей Вивек Чадха умер после вечеринки в баре. За два месяца до этого он женился на 29-летней модели
"Ошеломлена и убита горем". Владелец сети отелей Вивек Чадха умер после вечеринки в баре. За два месяца до этого он женился на 29-летней модели
"Такая красивая, боже мой! Она так быстро выросла". 55-летняя Хайек показала взрослую дочь
"Такая красивая, боже мой! Она так быстро выросла". 55-летняя Хайек показала взрослую дочь
"Нас с Ивлеевой за поцелуй тоже предадут суду". Собчак отреагировала на обвинения в адрес "Муз-ТВ" в пропаганде гомосексуальных отношений
"Нас с Ивлеевой за поцелуй тоже предадут суду". Собчак отреагировала на обвинения в адрес "Муз-ТВ" в пропаганде гомосексуальных отношений
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
48-летняя Клум крупным планом показала свою промежность
48-летняя Клум крупным планом показала свою промежность
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS