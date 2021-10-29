Из-за трубопровода "Самара – Западное направление" Закарпатью грозит экологическая катастрофа – СБУ

Эксперты оценили ущерб экологии региона в более чем 34 млн грн Фото: ssu.gov.ua

По данным следствия, в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветви нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". В частности, были демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода без разрешительной документации.

С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу.

"В результате несанкционированного демонтажа трубопровода остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. м² земель. Часть из них – вблизи местного водозабора. По выводам экспертов, действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба более чем на 34 млн грн", – отметили в сообщении.

Во время обысков по местам деятельности предпринимателей и подразделения нефтебазы правоохранители изъяли документы, доказывающие проведение сделки.

Бывшему главному инженеру компании "Прикарпатзахідтранс" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.