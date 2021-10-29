Из-за трубопровода "Самара – Западное направление" Закарпатью грозит экологическая катастрофа – СБУ

По данным следствия, в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветви нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". В частности, были демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода без разрешительной документации.
С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу.
"В результате несанкционированного демонтажа трубопровода остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. м² земель. Часть из них – вблизи местного водозабора. По выводам экспертов, действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба более чем на 34 млн грн", – отметили в сообщении.
Во время обысков по местам деятельности предпринимателей и подразделения нефтебазы правоохранители изъяли документы, доказывающие проведение сделки.
Бывшему главному инженеру компании "Прикарпатзахідтранс" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатировала компания "Прикарпатзахідтранс". Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но "непонятным образом" оказался в частной собственности "двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины".
"Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи "Прикарпатзахідтранс" с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение "персонально к Виктору Медведчуку".
Сам политик любую причастность к нефтепроводу и компании "Прикарпатзахідтранс" отрицал.
Как пишет издание "Бабель", хотя построенный во времена СССР нефтепродуктопровод после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала права на трубопровод.
В настоящее время, по данным сервиса мониторинга регистрационных данных Opendatabot, "Прикарпатзахідтранс" с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит белорусскому предприятию "Нефтебитумный завод" (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).
11 февраля 2021 года украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией "Прикарпатзахідтранс" в собственность части этого нефтепровода.
В конце февраля нефтепродуктопровод передали "Укртранснафті" на временное хранение без права пользования, а Высший антикоррупционный суд наложил на него арест. Компания подала апелляцию на арест, но суд отказал в ее удовлетворении.
АРМА объявило конкурс на управляющего для арестованной части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" 26 марта. На управление трубопроводом претендовали две компании. 16 апреля АРМА определило управляющего "трубой Медведчука", им стала компания "Укртранснафта".