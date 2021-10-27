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Власти объявили новую войну нелегальному рынку нефтепродуктов. Она может быть успешнее предыдущей

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Разница налоговой нагрузка на разные сети АЗС отличается в десятки раз, что дает силовикам основания заняться компаниями, которые оптимизируют уплату налогов
Разница налоговой нагрузка на разные сети АЗС отличается в десятки раз, что дает силовикам основания заняться компаниями, которые оптимизируют уплату налогов
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров и комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике опять заинтересовались вопросом борьбы с махинациями на рынке нефтепродуктов. При этом эксперты считают, что новая кампания по борьбе с теневым рынком может быть успешнее той, которая проходила весной этого года. Об этом говорится в публикации "И снова топливный рынок. Будет ли успешной новая кампания по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов?", опубликованной изданием Delo.ua.

Согласно публикации, главными проблемами топливного рынка являются оптимизация налогообложения на АЗС (так называемые скрутки) и малые нефтеперерабатывающие предприятия (так называемые мини-НПЗ).

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, мини-НПЗ не отвечают нормам пожарной безопасности, экологическим, промышленным нормам безопасности, потому что это требует дорогостоящих установок.

В свою очередь директор по коммерческим вопросам "Укргазвидобування" Сергей Федоренко отмечает, что, даже несмотря на очевидные нарушения, мини-НПЗ продолжают работать, поскольку очень часто они финансируют местные элиты.

"Это генератор взяток, черного кеша. Владелец этого мини-НПЗ зарабатывает на разнице в акцизе. Не платя акцизный налог, они могут зарабатывать порядка 6–8 грн за литр. Этим заработком они делятся с теми местными органами, которые ответственны за контроль такой законной деятельности. Эта история продолжается десятки лет. Любой новый начальник регионального подразделения, который туда приходит, скорее всего, получает информацию, кто, сколько и когда должен занести с каждого такого объекта. А часто бывшие или текущие представители власти регионов являются совладельцами или владельцами таких предприятий", – рассказывает Федоренко.

Также, по словам Федоренко, такие предприятия нередко выпускают продукцию из сырья, которое было украдено у государственных и частных добывающих компаний.

При этом в Нефтегазовой ассоциации Украины отмечают, что сегодня в Украине мини-НПЗ может называться любая нефтебаза, где есть возможность смешивать "что-то с чем-то". При этом ее расположение, производственные установки, технологическая инфраструктура, как правило, не соответствуют промышленным требованиям к производству топлива.

"Там есть в переработке какая-то часть нефтегазового сырья, она может быть либо куплена, либо украдена. Но технология все равно не позволяет изготовить из него качественное топливо, соответствующее стандарту евро-5, принятому в Украине. Поэтому в сырье запускают разные октановые добавки, присадки, смеси. Полученный "продукт" в документах из мини-НПЗ называется по-разному: где-то – "бензин" или "дизель" и продается на АЗС, а где-то – "растворитель", и с такими документами едет к конечным потребителям", – говорят в НАУ.

Мини-НПЗ продают свою продукцию через вполне легальные сети АЗС и через так называемые серые заправки. По данным ассоциации, ряд законодательных инициатив, подготовленных и принятых в Украине, позволили провести массовые проверки, в результате которых полностью "черных" АЗС практически не осталось: они либо закрылись сами, либо их демонтировали правоохранители.

"Но какая-то часть из них мимикрировала под легальные станции. Они, не будучи нормально отстроенными, введенными в эксплуатацию с соблюдением всех нормативных требований, в том числе противопожарных, нашли лазейки и способы в законодательстве, как себя легализовать. Они получили лицензии, но по-прежнему остаются теми же "подзаборными бочками". Мы их называем "серые" заправки", – говорят в НАУ.

При этом честному бизнесу, который платит все налоги, очень сложно конкурировать с теми, кто не платит акцизы и НДС. В ассоциации отмечают, что в украинских реалиях общий объем рынка потребления нефтепродуктов разделяется на компании, которые платят налоги и ведут свою деятельность законно, и на компании, которые работают полулегально.

"Если значительные объемы продажи нефтепродуктов в рознице "перетекают" к тем, кто работает "в серую" или "в черную", то у цивилизованных участников рынка объемы доходов падают. А постоянные расходы остаются такими же: налог на землю, зарплата персоналу и налоги на нее, коммунальные платежи, и так далее – надо платить каждый месяц, независимо от того, сколько ты продал топлива", – объясняют в ассоциации.

В ассоциации считают, что для обеления рынка властям нужно сделать пять шагов: ввести акциз на растворители, которые мини-НПЗ ввозят в страну и смешивают с топливом ради экономии, сделать публичной информацию об уплаченных налогах каждым участником рынка, что даст возможность обществу увидеть и понять кто из игроков рынка играет по правилам, а кто нет, полноценно использовать уже имеющиеся системы электронного администрирования реализации топлива (СЭАРТ), что позволило бы правоохранителям увидеть абсолютно все транзакции с топливом, выявлять "аномалии" и при их наличии задавать вопросы, снять мораторий на внеплановые фактические проверки, который был введен в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса, аннулировать лицензии, незаконно полученные "серыми" АЗС.

В свою очередь Куюн отмечает, что хоть прошлая кампания по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов и была скорее “показухой”, сегодня этот вопрос действительно находится у правительства в приоритете.

А глава парламентского комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев считает, что правоохранители имеют все полномочия для борьбы с теневым рынком нефтепродуктов. На заседании комитета 20 октября призвал контролирующие ведомства активизировать свою работу по двум направлениям: борьбе с мини-НПЗ и мониторингу налоговой нагрузки при розничной реализации нефтепродуктов. По словам главы комитета, разница налоговой нагрузки на разные сети АЗС отличается в десятки раз, что дает силовикам основания заняться компаниями, которые оптимизируют уплату налогов.

Теги: налоги, бензин, АЗС, акциз, лицензия, нефтепродукты, проверки
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