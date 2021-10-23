Сети украинских АЗС подняли цены на бензин и дизельное топливо

Предыдущий раз Минэкономики публиковало изменения средней стоимости бензина и ДТ 12 октября. Теперь расчетные цены для бензина повысили с 27,57 грн/л до 28,20 грн/л, а ДТ – с 24,35 грн/л до 25,07 грн/л. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для продажи в сетях АЗС не должна превышать 33,2 грн/литр, на ДТ – 32,07 грн/л.

После публикации новой средней стоимости бензина и ДТ розничные сети автозаправочных станций 23 октября подняли цены, сообщило издание enkorr со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов "Консалтинговой группы А-95".

В сетях АЗС WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 32,49 грн/л, а марки А-95 – на 63 коп./л, до 33,20 грн/л. ДТ подорожало на 72 коп./л, до 32,07 грн/л. В сети AMIC цены на бензины и ДТ повысились на 38–67 коп./л. SOCAR увеличила стоимость бензинов в среднем на 0,63–1 грн/л, а Shell – на 60–72 коп./л.

KLO, "Параллель", UPG, Chipo и "Автотранс" подняли цены на все топливо в пределах 0,05–1 грн/л.

Скриншот: enkorr.ua