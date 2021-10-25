Ударил кассира и унес 85 тыс. грн. В Киеве иностранец ограбил АЗС, с которой его уволили

Правоохранители посмотрели видео с камер наблюдения и установили, что злоумышленник хорошо ориентировался в помещении АЗС Фото: kyiv.npu.gov.ua

В полицию о происшествии сообщили сотрудники АЗС. Правоохранители проанализировали видео с камер наблюдения и установили, что злоумышленник хорошо ориентировался в помещении станции.

"Он зашел в АЗС через служебный вход, слезоточивым газом забрызгал работникам лицо, ударил кассира, забрал из кассы 85 тыс. грн и убежал. В ходе оперативно-разыскных мероприятий мы выяснили, что к совершению преступления причастен бывший сотрудник заведения, которого недавно уволили. Это ранее не судимый 45-летний уроженец другого государства", – рассказал начальник отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Александр Хальзев.

По его словам, следователи проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений в Киеве.

Полиция задержала злоумышленника и сообщила ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Меру пресечения для мужчины пока не избрали.