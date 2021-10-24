В Черниговской области при попытке сбежать от лесничего скончался охотник на лося – полиция

"В полицию позвонил лесничий и сообщил, что на территории охотничье-рыболовного предприятия они с напарником обнаружили лиц, которые предположительно убили лося. Группу из четырех мужчин они застали именно во время обвалки туши. Мужчины пообещали показать лесничим документы. Впрочем, все четверо побежали к своим автомобилям. Во время побега одному из мужчин стало плохо, он схватился за сердце и упал. Впоследствии оказалось, что человек умер. Остальные сели в автомобили и скрылись", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что "мясо животного, оружие и другие вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертизы". По предварительным данным, убитому лосю было два года.

"Установлены личности всех причастных к убийству животного. Трое из мужчин – жители Киевской области, четвертый – Черниговской. Последний оказался егерем этих угодий. [...] По показаниям свидетелей, застрелил лося мужчина 1973 года рождения, который умер при попытке побега", – объяснили в полиции.

Причину смерти охотника установят медики, подчеркнули в ведомстве.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 248 (незаконная охота) Уголовного кодекса Украины.