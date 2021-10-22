В Киеве выявили незаконных мигрантов из Индии, они строили медицинский центр – МВД

Мероприятия по выявлению мигрантов проводились в сентябре, уточнили правоохранители.

10 иностранцев работали на стройке в Дарницком районе столицы.

"Граждане Индии работали без соответствующих разрешений, семеро из них были студентами, а один незаконно находился на территории Украины", – уточнили в МВД.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Иностранцы заплатят штрафы.