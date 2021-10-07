Украинские пограничники со стрельбой задержали нелегальных мигрантов – ГПСУ

"Во время патрулирования украинско-венгерской границы наряд отдела "Лужники" увидел четырех человек, которые пытались преодолеть заградительный забор. Заметив военнослужащих, злоумышленники попытались скрыться", – рассказали в пресс-службе.
Пограничникам пришлось делать предупредительные выстрелы, чтобы задержать нелегалов.
Четверых иностранцев задержали и доставили в пограничное подразделение.
"Пограничники выяснили, что конечной целью нелегального путешествия турок должна была стать Германия", – уточнили в релизе.
Нарушители находятся в пункте временного содержания Мукачевского пограничного отряда.