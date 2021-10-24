В Харькове подожгли Lexus сотрудника Офиса генпрокурора – СМИ

Lexus ЕS 350 был припаркован во дворе жилого дома на на улице Ньютона, 104 Фото: kh.dsns.gov.ua

Машина была припаркована во дворе девятиэтажного жилого дома.

"На момент прибытия спасателей в автомобиле горел моторный отсек и частично – салон на площади около трех квадратных метров. Около него стоял автомобиль Skoda Oktavia, у которого под действием открытого пламени начали плавиться задний бампер и фонари. Существовала угроза полного уничтожения обоих автомобилей", – отметили спасатели.

Пожар ликвидировали в 2.40. По предварительным данным, его причиной стало занесение открытого источника огня.

Сгоревший Lexus принадлежит заместителю руководителя генеральной инспекции Офиса генпрокурора Дмитрию Калюжному. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "Бабель".

Отдел, которым руководит Калюжный, занимается внутренней безопасностью.

До работы в ОГПУ он работал в управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области, в отделе по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, сообщил 24 октября Police Control Ukraine.

"Причиной поджога могли стать "разборки прокурорских", то есть месть работников местной прокуратуры, или месть фигурантов (полицейских) коррупционных дел, по которым проводил расследование Калюжный, работая в СБУ", – отметили в сообщении.