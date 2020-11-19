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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Сумской области сгорел автомобиль новоизбранного депутата. Ранее женщине угрожали

В Конотопе Сумской области сгорел автомобиль депутата горсовета от партии "Свобода" Людмилы Игнатенко. По словам лидера политсилы Олега Тягнибока, ранее женщине угрожали, требуя покинуть пост.

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Очевидцы события сообщали, что рядом с автомобилем депутата во время пожара никого не было
Очевидцы события сообщали, что рядом с автомобилем депутата во время пожара никого не было
Фото: su.npu.gov.ua

Вечером, 18 ноября, в городе Конотоп Сумской области сгорел автомобиль депутата местного горсовета. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как выяснили полицейские, женщина припарковала авто возле своего дома, зашла в квартиру, а уже через несколько минут ее сосед сообщил о том, что ее машина горит. Очевидцы происшествия говорят, что в момент возгорания возле автомобиля посторонних лиц не было.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства возгорания авто, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Лидер всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок в своем Facebook уточнил, что речь о депутате от его партии Людмиле Игнатенко. Он считает, что на женщину совершили покушение.

"В последнее время Людмиле угрожали, требуя покинуть пост в пользу одной из бывших чиновниц, которую лоббирует местная мафия... Нападение на Людмилу Игнатенко всеукраинское объединение "Свобода" расценивает не иначе, как политическую расправу и попытку запугивания перед будущими перевыборами главы города", – написал он.

https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok/posts/3662366643784023

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: ВО Свобода, Олег Тягнибок, пожар, полиция, Сумская область, поджог, Конотоп
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