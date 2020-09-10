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Богдан: Это секрет, я никому этого не говорил. В ту ночь сожгли две мои машины

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что кроме машины Tesla Model S, ему в ту же ночь сожгли старое авто Skoda Fabia, которым пользовался его водитель.

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Богдан: Моя Tesla Model S была на охраняемой парковке за два метра от будки охранника
Богдан: Моя Tesla Model S была на охраняемой парковке за два метра от будки охранника
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что 11 августа, в одну ночь, сожгли два принадлежащих ему автомобиля.

Богдан отметил, что между увольнением его из ОПУ и поджогом авто прошло ровно полгода.

"Это точно ОПГ – организованная преступная группировка, которая характеризуется общим умыслом и четким распределением ролей. В этот день... Это секрет, я никогда этого никому не говорил. В эту ночь в одно время в двух разных районах – в Днепровском и Святошинском – сожгли две мои машины. Одна – это моя личная машина, которую я дал своему родному брату. Tesla белая, [модель] S, потому что его личная машина поломалась. А вторая машина – это личная машина Skoda Fabia – 19 лет, синий гроб, который едет, только если его нормально пнуть. "Еж – птица гордая. Пока не пнешь, не полетит". Так и эта 19-летняя Fabia. У моего водителя, он на ней добирался на работу и возвращался ночью к себе... Две машины. В одну ночь в одно время", – сказал он.

Экс-глава ОПУ отметил, что оба случая расследуются.

"Это же два случая, две машины. Это синхронизированная эсэмэска, что "мы отслеживали не только тебя, а все твое окружение". Tesla S была на охраняемой парковке за два метра от будки охранника. Подошли по направлению, чтобы из-за машины не видели, вприсядку, положили сумку с горючим материалом прямо под колесо, подожгли. От горючего материала загорелось колесо. Она же алюминиевая – она оплавилась. Там багажника нет, он просто растаял и растекся. Прикольно. И сожгли старую машину. Сбором информации такого уровня могут заниматься исключительно спецслужбы. Это не могли быть забулдыги, которые хотели меня напугать. То есть спецслужбы собрали информацию, куда-то передали", – сказал Богдан.

По его мнению, поджигатели его авто были достаточно подготовленными.

"Простой человек как сделал бы? Он бы облил канистрой бензина и поджег. Правильно? То есть сумка с профессионально подготовленным разгорающимся элементом поставлена под колесо на охраняемой стоянке в яме, где охранник не видит. Он подошел, прячась за машину, поставил, поджег – и убежал. Пока горел фитиль, это достаточное время, чтобы он сел в машину и уехал. Люди готовили преступление, профессионально распределили роли. В этом есть мотив: испугать меня. И испугать не материально – испугать морально. И да, я связываю это с чиновниками Офиса президента. Один меня вопрос интересует: Владимир Александрович [Зеленский] знал, что они это делают, или не знал? И есть два ответа. Я думаю, что он не знал. Но тогда ответственность вдвойне: ты берешь менеджера, который использует государственный ресурс, прикрываясь тобой, для совершения преступления. В юриспруденции есть аналогии. Когда ты совершаешь преступление, будучи в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, когда ты говоришь: "Извините, я ограбил потому, что был пьян", – это тебя не оправдывает. Это тебе плюс год. Это обтяжуючі обставини. Понимаешь? Так вот если ты не знал, это еще хуже. Это совсем плохо", – заявил он.

На вопрос, узнает ли он когда-нибудь, кто заказчик и соучастники преступления, Богдан ответил: "Все тайное когда-то становится явным."

Авто Tesla, принадлежащее Богдану, подожгли около 3.00 11 августа. Никто не пострадал. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Момент поджога зафиксировала камера видеонаблюдения.

Богдан заявлял, что расценивает инцидент как угрозу от власти.

Богдан 21 мая 2019 года был назначен главой Администрации Президента25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента. 11 февраля 2020 года глава государства уволил Богдана.

Согласно электронной декларации, Богдан владеет автомобилями Tesla Model S и Tesla Model X. При этом Skoda Fabia в декларации не указана.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: поджог, Tesla, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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