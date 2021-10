Спирт в бензине. Как теневые спиртовики планируют нажиться на украинских автомобилистах

В Украине в последние месяцы лоббируется законопроект №3356-Д от 5 ноября 2020 года, который предусматривает обязательное добавление в бензины биоэтанолов в объеме 5% начиная с 2022 года. Биоэтанол или обезвоженный этанол производится из растительного сырья и представляет собой не что иное, как спирт С 2 Н 5 ОН.

Эксперты нефтегазового рынка весьма скептически относятся к биоэтанольному закону и неоднократно призывали депутатов воздержаться от его принятия. И на это есть веские причины.

Первая – неготовность автопарка.

"Машина, сошедшая с конвейера до 2008 года, совершенно не приспособлена к использованию спиртосодержащего топлива. То есть все старые авто вскоре самоликвидируются из-за того, что биотопливо приведет их в состояние, не поддающееся восстановлению. Какое количество авто, не предназначенных для использования бензинов с содержанием спирта, есть в Украине, вообще не известно", – поясняет Юрий Чорнобривец.

По словам эксперта, использование топлива с добавлением биоэтанола снижает ресурс и мощность двигателя, быстро выводит из строя свечи. Эксперт предупреждает, что спирт разъедает резиновые, пластиковые и алюминиевые детали топливной системы, в авто начинает загораться сигнал ошибки check engine (проверьте двигатель), что приводит к дополнительным заездам на станции техобслуживания и, как следствие, дополнительным тратам.

Кроме того, бензин с добавлением 5% биоэтанола будет стоить как минимум на 70 копеек дороже. Плюс существенно повышается расход топлива, иногда на 15–20 %, что совсем не выгодно для потребителя.

Еще одна причина пессимизма экспертов относительно биоэтанола в топливе заключается в наличии теневых рынков топлива и спирта: "Спиртовые заводы в Украине – старые, 50% рынка спирта в стране – в тени, соответственно, качество отечественного биоэтанола находится под большим вопросом… Некачественный этанол ухудшает КПД мотора. При заправке плохим спиртом смесь быстро распадается, вследствие чего появляются детонация и стук клапанов".

Чорнобривец также предупреждает, что теневые спиртовики вместо этанола (C 2 H 5 OH), производство которого стоит довольно-таки дорого, могут использовать метанол (CH 3 OH), который в разы дешевле.

"Метанол способствует быстрой коррозии металла и за короткое время способен убить любой новый двигатель. Даже если он адаптирован под работу на спирту. Отличить этанол от метанола можно только в специальной лаборатории. То есть автомобилист на заправке не может определить, какое биотопливо заливают ему в бак. И если двигатель "прикажет долго жить", то это будет проблемой самого автомобилиста… В случае преждевременного капремонта двигателя никто не компенсирует автовладельцу убытки, которые он понесет из-за некачественного биотоплива. Любая страховая компания откажет в выплате. А гарантия на авто окажется недействительной", – подытожил эксперт.

Ранее против внедрения биоэтанольного закона также неоднократно высказывались Министерство энергетики Украины, национальный производитель нефтепродуктов "Укртатнафта" и Нефтегазовая ассоциация Украины.

Как показала практика ЕС – положительный эффект на экологию от добавления биоэтанола в топлива оказался мизерным. Также ЕС признал неэтичным производство топлива из продуктов питания ввиду их дефицита в мире.