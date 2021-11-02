Политолог Семенюк: Украина продолжает покупать российское топливо, финансируя террористов из "ДНР/ЛНР"

Тарас Семенюк: В далеком 2014 году Курченко был назначен главным ответственным за поставку энергоносителей на оккупированную часть Донбасса, спустя некоторое время он решил заработать на поставке нефтепродуктов с территории РФ в Украину Фото: Taras Semenyuk / Facebook

"Возможно, большинство уже и забыло о беглом бизнесмене, когда-то приближенном к сыну экс-президента Украины Виктора Януковича, Сергее Курченко. Несмотря на то, что в 2019 году Печерский суд города Киева освободил Курченко под залог, он продолжает через посредников участвовать в поставках нефтепродуктов из Российской Федерации в Украину. В далеком 2014 году Курченко был назначен главным ответственным за поставку энергоносителей на оккупированную часть Донбасса, спустя некоторое время он решил заработать на поставку нефтепродуктов с территории РФ в Украину", – написал эксперт.

Он сообщил, что после получения "такой поддержки" было зарегистрировано несколько компаний, которые начали поставки в Украину дизельного топлива и сжиженного газа с территории РФ, организованные Курченко при поддержке ФСБ.

"В настоящее время известны следующие компании, которые помогают Курченко зарабатывать на поставке дизтоплива и сжиженного газа в Украину:

ООО "Гран-При Ойл",

ООО "Л2 Энерджи".

Trade House Synergy, Dubai.

Именно эти компании руководятся бывшими сотрудниками "Газ Украины 2009". Управление и штат указанных компаний были сформирован из бывших сотрудников "Газ Украины 2009". Основными управленцами и кураторами указанных компаний являются бывшие финансовые контролеры группы компаний Курченко Виктор Слободяник и Михаил Шелестов", – отметил Семенюк.

По его данным, в 2020 году импортер поставил крупнейшим украинским трейдерам около 550 тыс. тонн дизельного топлива производства Волгоградского НПЗ и 200 тыс. тонн сжиженного газа производства "Пермнефтеоргсинтез".

"Недавно, 15 сентября 2021 года, Кабинет Министров передал в управление НАК "Нафтогаз України" 49,9% акций ООО "Донецкоблгаз", владельцев которого связывают с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, который находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны. Таким образом, украинские чиновники до сих пор закупают дизельное топливо и сжиженный газ в Российской Федерации, финансируя террористов на территории Донбасса", – заявил политолог.