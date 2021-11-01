САП считает, что Курченко был добросовестным арендатором в аэропорту Борисполь – Найем

Он сообщил, что "Миллер" в суде защищает интересы бывшего руководителя аэропорта Евгения Дыхне, и рассказал, как из Борисполя "убирали ларьки Курченко".
"После Революции достоинства сменили главу аэропорта. И назначили и.о. директора Евгения Дыхне. СБУ начала свою неофициальную коммуникацию по холдингу Курченко. То есть всячески приглашали Дыхне, чтобы "ларьки Курченко" убрали из аэропорта. Думаю, прошло не так много времени, чтобы помнить, каким был общественный запрос на прекращение бизнесов одиозного пророссийского олигарха в Украине", – написал Найем.
По его словам, Дыхне был рад сам, без давления СБУ, убрать с территории аэропорта бизнес Курченко после окончания договора аренды.
"Опустим лирику, что на последнем заседании в Высшем антикоррупционном суде уважаемый прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры этот факт поставил ему в вину: якобы убрал бедного добросовестного арендатора, чтобы якобы завести кого-то из своих", – отметил юрист.
Он провел параллели со скандалом, произошедшим с владелицей бренда Yaro, от сотрудничества с которым отказались торговые сети и сервисы доставки.
"То есть если бы условная Yaro торговалась в государственном аэропорту Борисполь и условный директор Евгений Дыхне снял бы ее с продажи, то оправдываться пришлось бы уже директору Дыхне?" – резюмировал Найем.
Дыхне с 2014 по 2017 год исполнял обязанности генерального директора аэропорта Борисполь. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, в результате чего госпредприятие понесло убытки на сумму более 16,5 млн грн.
7 сентября 2020 года НАБУ заявило о разоблачении коррупционной схемы в аэропорту Борисполь. Следователи считают, что должностные лица аэропорта с 2014-го по 2019 год незаконно передавали помещения аэропорта предпринимателям в аренду по заниженной стоимости.
В феврале 2021 года НАБУ завершило расследование и открыло материалы дела для ознакомления двум подозреваемым – бывшему директору аэропорта и начальнику службы арендных отношений.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дыхне – залог в размере 5,25 млн грн. В пресс-службе МАУ заявили, что залог внесет за своего руководителя авиакомпания.
Обвинительный акт по делу Дыхне передали в суд, сообщила 14 июня компания "Миллер".
Курченко – беглый украинский бизнесмен, владелец группы компаний ВЕТЭК и медиахолдинга UMH Group. После смены власти в феврале 2014 года он покинул Украину и получил российское гражданство. В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств, в Украине он объявлен в розыск.