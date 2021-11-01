ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

САП считает, что Курченко был добросовестным арендатором в аэропорту Борисполь – Найем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Курченко в 2012 году через UMH group арендовал несколько площадей в аэропорту Борисполь
Курченко в 2012 году через UMH group арендовал несколько площадей в аэропорту Борисполь
Фото: depositphotos.com

Беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко в 2012 году через UMH group арендовал несколько площадей в аэропорту Борисполь. Об этом 29 октября в Facebook написал основатель юридической компании "Миллер" Маси Найем.

Он сообщил, что "Миллер" в суде защищает интересы бывшего руководителя аэропорта Евгения Дыхне, и рассказал, как из Борисполя "убирали ларьки Курченко".

"После Революции достоинства сменили главу аэропорта. И назначили и.о. директора Евгения Дыхне. СБУ начала свою неофициальную коммуникацию по холдингу Курченко. То есть всячески приглашали Дыхне, чтобы "ларьки Курченко" убрали из аэропорта. Думаю, прошло не так много времени, чтобы помнить, каким был общественный запрос на прекращение бизнесов одиозного пророссийского олигарха в Украине", – написал Найем.

По его словам, Дыхне был рад сам, без давления СБУ, убрать с территории аэропорта бизнес Курченко после окончания договора аренды.

"Опустим лирику, что на последнем заседании в Высшем антикоррупционном суде уважаемый прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры этот факт поставил ему в вину: якобы убрал бедного добросовестного арендатора, чтобы якобы завести кого-то из своих", – отметил юрист.

Он провел параллели со скандалом, произошедшим с владелицей бренда Yaro, от сотрудничества с которым отказались торговые сети и сервисы доставки.

"То есть если бы условная Yaro торговалась в государственном аэропорту Борисполь и условный директор Евгений Дыхне снял бы ее с продажи, то оправдываться пришлось бы уже директору Дыхне?" – резюмировал Найем.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/4578355595543262

Контекст:

Дыхне с 2014 по 2017 год исполнял обязанности генерального директора аэропорта Борисполь. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, в результате чего госпредприятие понесло убытки на сумму более 16,5 млн грн.

7 сентября 2020 года НАБУ заявило о разоблачении коррупционной схемы в аэропорту Борисполь. Следователи считают, что должностные лица аэропорта с 2014-го по 2019 год незаконно передавали помещения аэропорта предпринимателям в аренду по заниженной стоимости.

В феврале 2021 года НАБУ завершило расследование и открыло материалы дела для ознакомления двум подозреваемым – бывшему директору аэропорта и начальнику службы арендных отношений. 

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дыхне – залог в размере 5,25 млн грн. В пресс-службе МАУ заявили, что залог внесет за своего руководителя авиакомпания.

Обвинительный акт по делу Дыхне передали в суд, сообщила 14 июня компания "Миллер".

Курченко – беглый украинский бизнесмен, владелец группы компаний ВЕТЭК и медиахолдинга UMH Group. После смены власти в феврале 2014 года он покинул Украину и получил российское гражданство. В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств, в Украине он объявлен в розыск.

Теги: Украина, Сергей Курченко, Борисполь, антикоррупционное бюро, убытки, Маси Найем, САП, Евгений Дыхне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала "привет" экс-участнику "Танцев со звездами"
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала "привет" экс-участнику "Танцев со звездами"
Гордон спел в домашнем караоке для жены и детей. Видео
Гордон спел в домашнем караоке для жены и детей. Видео
"Сучка!", "Огонь". Рианна показала тело в сексуальном белье
"Сучка!", "Огонь". Рианна показала тело в сексуальном белье
  "Это только начало". Солистка Kazka Зарицкая похудела на 20 кг
  "Это только начало". Солистка Kazka Зарицкая похудела на 20 кг
  "Сучка ты". Полякова во время съемки ударила Ефросинину в плечо. Видео
  "Сучка ты". Полякова во время съемки ударила Ефросинину в плечо. Видео
"Я правильная хорошая девочка". Дорофеева оголилась перед камерой
"Я правильная хорошая девочка". Дорофеева оголилась перед камерой
  Горбунов: Melovin пережил предательство Гвоздевой. Он достойно ей ответил. Браво
  Горбунов: Melovin пережил предательство Гвоздевой. Он достойно ей ответил. Браво
"Бедная пися", "Главное растопырить промежность на всеобщее обозрение". Волочкова в крошечных плавках села на поперечный шпагат
"Бедная пися", "Главное – растопырить промежность на всеобщее обозрение". Волочкова в крошечных плавках села на поперечный шпагат
  "Группа не готова к сотрудничеству". Солистка Go-A рассказала, почему не состоится премьера дуэтной песни с Måneskin
  "Группа не готова к сотрудничеству". Солистка Go-A рассказала, почему не состоится премьера дуэтной песни с Måneskin
"Шикарная женщина", "Украинская Джулия Робертс". 39-летняя Мейхер показала лицо крупным планом
"Шикарная женщина", "Украинская Джулия Робертс". 39-летняя Мейхер показала лицо крупным планом
  "Это ж как у тебя дома ужасно, что ты в резиновых тапках ходишь". Притула прокомментировал образ Никитюк
  "Это ж как у тебя дома ужасно, что ты в резиновых тапках ходишь". Притула прокомментировал образ Никитюк
"Кокосы", "Мамочка! Секси". 52-летняя Лопес на видео с детьми засветила грудь в голом бюстгальтере
"Кокосы", "Мамочка! Секси". 52-летняя Лопес на видео с детьми засветила грудь в голом бюстгальтере
  "Это ненормально". Полякова рассказала, что делает, если объелась накануне съемок
  "Это ненормально". Полякова рассказала, что делает, если объелась накануне съемок
  "Я такой красивой никогда не была". Харлан рассказала, будет ли принимать участие в Олимпиаде 2024
  "Я такой красивой никогда не была". Харлан рассказала, будет ли принимать участие в Олимпиаде 2024
"Какая худышка", "Лучшая". Ефросинина показала тело в раздельном купальнике
"Какая худышка", "Лучшая". Ефросинина показала тело в раздельном купальнике
"Maruv вдохновила?", "Костюм отпад". Дорофеева в секси-одежде из латекса исполнила эротический танец
"Maruv вдохновила?", "Костюм – отпад". Дорофеева в секси-одежде из латекса исполнила эротический танец
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
  "Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
"Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
  Dzidzio рассказал правду о романе с Цибульской
Dzidzio рассказал правду о романе с Цибульской
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
"Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию
Ольга Горбачева сменила имя и фамилию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS