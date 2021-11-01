САП считает, что Курченко был добросовестным арендатором в аэропорту Борисполь – Найем

Курченко в 2012 году через UMH group арендовал несколько площадей в аэропорту Борисполь Фото: depositphotos.com

Он сообщил, что "Миллер" в суде защищает интересы бывшего руководителя аэропорта Евгения Дыхне, и рассказал, как из Борисполя "убирали ларьки Курченко".

"После Революции достоинства сменили главу аэропорта. И назначили и.о. директора Евгения Дыхне. СБУ начала свою неофициальную коммуникацию по холдингу Курченко. То есть всячески приглашали Дыхне, чтобы "ларьки Курченко" убрали из аэропорта. Думаю, прошло не так много времени, чтобы помнить, каким был общественный запрос на прекращение бизнесов одиозного пророссийского олигарха в Украине", – написал Найем.

По его словам, Дыхне был рад сам, без давления СБУ, убрать с территории аэропорта бизнес Курченко после окончания договора аренды.

"Опустим лирику, что на последнем заседании в Высшем антикоррупционном суде уважаемый прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры этот факт поставил ему в вину: якобы убрал бедного добросовестного арендатора, чтобы якобы завести кого-то из своих", – отметил юрист.

Он провел параллели со скандалом, произошедшим с владелицей бренда Yaro, от сотрудничества с которым отказались торговые сети и сервисы доставки.

"То есть если бы условная Yaro торговалась в государственном аэропорту Борисполь и условный директор Евгений Дыхне снял бы ее с продажи, то оправдываться пришлось бы уже директору Дыхне?" – резюмировал Найем.