Суд назначил главе МАУ залог в 5,25 млн грн по делу об убытках в аэропорту Борисполь

Высший антикоррупционный суд Украины избрал бывшему руководителю госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь", президенту компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгению Дыхне залог в размере 5,25 млн грн по делу о нанесении убытков аэропорту.
Об этом 11 сентября сообщает LIGA.net.
Прокурор ходатайствовал о залоге для Дыхне в размере почти 15 млн грн.
В пресс-службе МАУ заявили, что залог внесет за своего руководителя авиакомпания.
Дыхне подозревают в злоупотреблении служебным положением, в результате чего госпредприятие понесло убытки на сумму более 16,5 млн грн.
7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о разоблачении схемы незаконного распоряжения имуществом аэропорта Борисполь. Следствие выяснило, что должностные лица аэропорта с 2014-го по 2019 год незаконно передавали помещения аэропорта предпринимателям по заниженной стоимости по заключенным договорам предварительной аренды. О подозрении по этому делу сообщили экс-руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений.