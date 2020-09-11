Суд назначил главе МАУ залог в 5,25 млн грн по делу об убытках в аэропорту Борисполь

Залог в 5,25 млн грн, который назначили экс-руководителю аэропорта Борисполь Евгению Дыхне по делу об убытках, пообещала заплатить компания "Международные авиалинии Украины", которую он сейчас возглавляет.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал бывшему руководителю госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь", президенту компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгению Дыхне залог в размере 5,25 млн грн по делу о нанесении убытков аэропорту.

Об этом 11 сентября сообщает LIGA.net.

Прокурор ходатайствовал о залоге для Дыхне в размере почти 15 млн грн.

В пресс-службе МАУ заявили, что залог внесет за своего руководителя авиакомпания.

Дыхне подозревают в злоупотреблении служебным положением, в результате чего госпредприятие понесло убытки на сумму более 16,5 млн грн.

7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о разоблачении схемы незаконного распоряжения имуществом аэропорта Борисполь. Следствие выяснило, что должностные лица аэропорта с 2014-го по 2019 год незаконно передавали помещения аэропорта предпринимателям по заниженной стоимости по заключенным договорам предварительной аренды. О подозрении по этому делу сообщили экс-руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений.