ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

НАБУ завершило расследование о пятилетней схеме коррупции в Борисполе, в которой подозревает экс-директора аэропорта, президента МАУ Дыхне

В НАБУ открыли материалы дела для ознакомления двум подозреваемым – бывшему директору аэропорта, президенту авиакомпании МАУ Евгению Дыхне и начальнику службы арендных отношений. После этого дело направят в суд.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дыхне: Если для устранения пропасти и огромной коррупционной лазейки в законодательстве об аренде государственного имущества нужно рассмотреть этот вопрос в ВАКС, значит, время пришло
Дыхне: Если для устранения пропасти и огромной коррупционной лазейки в законодательстве об аренде государственного имущества нужно рассмотреть этот вопрос в ВАКС, значит, время пришло
Фото: Євгеній Дихне / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу о коррупции в аэропорту Борисполь. Об этом пишет пресс-служба НАБУ.

По мнению следователей, государству был нанесен ущерб на 16,5 млн грн.

В ведомстве отметили, что 2 февраля открыли материалы дела для ознакомления двум подозреваемым – бывшему директору аэропорта и начальнику службы арендных отношений. После этого дело направят в суд.

7 сентября 2020 года НАБУ заявило о разоблачении коррупционной схемы в аэропорту Борисполь. Следователи считают, что должностные лица аэропорта с 2014-го по 2019 год незаконно передавали помещения аэропорта предпринимателям в аренду по заниженной стоимости. "Поскольку имущество принадлежит государству, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре и по согласованию Министерства инфраструктуры как уполномоченного органа управления", – подчеркнули в НАБУ.

По этому делу объявили два подозрения: бывшему руководителю аэропорта, президенту авиакомпании "Международные линии Украины" Евгению Дыхне и начальнику службы арендных отношений. Их подозревают в нарушении ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дыхне – залог в размере 5,25 млн грн. В пресс-службе МАУ заявили, что залог внесет за своего руководителя авиакомпания.

Дыхне руководил аэропортом с конца 2014-го до 2017 года.

После объявления подозрения он пояснял, что практика подписания предварительных договоров в период, когда Фонд госимущества проводит процедуры выбора арендаторов, существует с 2010 года и является широко распространенной.

Дыхне напомнил, что после заключения предварительного договора участник должен подписать основной договор (если станет победителем конкурса, который проводит Фонд госимущества).

"По мнению следствия, если арендодатель оплачивал по предварительному договору сумму Х, а в результате конкурса (проведенного, возможно, и через два года) он выиграл конкурс с ценой Y, которая выше чем X, то на разницу Y-X нанесен вред предприятию. Логика хозяйственника другая: X – это значительно выше и лучше, чем ноль, умноженный на 24 месяца. Стоимость аренды в обоих случаях определяется независимыми аккредитованными оценщиками, а не директором государственного предприятия", – написал он.

https://www.facebook.com/eugenedihne/posts/1044680566002505

"Если для устранения пропасти и огромной коррупционной лазейки в законодательстве об аренде государственного имущества нужно рассмотреть этот вопрос в ВАКС, значит, время пришло. Ведь разве не для этого мы его создавали?!" – добавил Дыхне.

Теги: коррупция, Борисполь, МАУ, Фонд госимущества, антикоррупционное бюро, расследование, НАБУ, имущество, госимущество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Обнародованы фрагменты песен, одну из которых Go-A споют на "Евровидении 2021". Аудио
Обнародованы фрагменты песен, одну из которых Go-A споют на "Евровидении 2021". Аудио
Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"
Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"
"Счастлива, что сказала "да". Осадчая и Горбунов отмечают льняную свадьбу
"Счастлива, что сказала "да". Осадчая и Горбунов отмечают льняную свадьбу
Шепелев сообщил о беременности своей девушки
Шепелев сообщил о беременности своей девушки
"Невозможно провести так, как привыкли". Организаторы "Евровидения 2021" отказались от полноформатного шоу
"Невозможно провести так, как привыкли". Организаторы "Евровидения 2021" отказались от полноформатного шоу
Анатолий Анатолич обнародовал селфи с матерью
Анатолий Анатолич обнародовал селфи с матерью
"У тебя киста, как ты не чувствуешь?" Мика Ньютон рассказала, как украинский врач диагностировала у нее рак яичников
"У тебя киста, как ты не чувствуешь?" Мика Ньютон рассказала, как украинский врач диагностировала у нее рак яичников
"Цвет настроения синий", "Вы как дельфин, но где русалка?" Босой Николаев в одиночестве позировал на берегу океана
"Цвет настроения синий", "Вы как дельфин, но где русалка?" Босой Николаев в одиночестве позировал на берегу океана
  "Я в "сладкие" семьи, где все гладко, не верю вообще". Кричевский рассказал о своем браке
  "Я в "сладкие" семьи, где все гладко, не верю вообще". Кричевский рассказал о своем браке
"Самые красивые фотки из всех, кто был на Мальдивах". Квиткова восхитила сеть романтичным снимком с мужем
"Самые красивые фотки из всех, кто был на Мальдивах". Квиткова восхитила сеть романтичным снимком с мужем
"Я так взволнована". Дочь Абрамовича рассказала о подготовке к свадьбе
"Я так взволнована". Дочь Абрамовича рассказала о подготовке к свадьбе
Беременная Фролова выставила голую грудь, пах и живот
Беременная Фролова выставила голую грудь, пах и живот
Американская полиция арестовала бывшего мужа Спирс за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков
Американская полиция арестовала бывшего мужа Спирс за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
Горянский переболел COVID-19
Горянский переболел COVID-19
Постройневшая Уилсон рассталась с бойфрендом-миллиардером. Фото до и после
Постройневшая Уилсон рассталась с бойфрендом-миллиардером. Фото до и после
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS