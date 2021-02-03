НАБУ завершило расследование о пятилетней схеме коррупции в Борисполе, в которой подозревает экс-директора аэропорта, президента МАУ Дыхне

В НАБУ открыли материалы дела для ознакомления двум подозреваемым – бывшему директору аэропорта, президенту авиакомпании МАУ Евгению Дыхне и начальнику службы арендных отношений. После этого дело направят в суд.

Дыхне: Если для устранения пропасти и огромной коррупционной лазейки в законодательстве об аренде государственного имущества нужно рассмотреть этот вопрос в ВАКС, значит, время пришло Фото: Євгеній Дихне / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу о коррупции в аэропорту Борисполь. Об этом пишет пресс-служба НАБУ.

По мнению следователей, государству был нанесен ущерб на 16,5 млн грн.

В ведомстве отметили, что 2 февраля открыли материалы дела для ознакомления двум подозреваемым – бывшему директору аэропорта и начальнику службы арендных отношений. После этого дело направят в суд.

7 сентября 2020 года НАБУ заявило о разоблачении коррупционной схемы в аэропорту Борисполь. Следователи считают, что должностные лица аэропорта с 2014-го по 2019 год незаконно передавали помещения аэропорта предпринимателям в аренду по заниженной стоимости. "Поскольку имущество принадлежит государству, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре и по согласованию Министерства инфраструктуры как уполномоченного органа управления", – подчеркнули в НАБУ.

По этому делу объявили два подозрения: бывшему руководителю аэропорта, президенту авиакомпании "Международные линии Украины" Евгению Дыхне и начальнику службы арендных отношений. Их подозревают в нарушении ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дыхне – залог в размере 5,25 млн грн. В пресс-службе МАУ заявили, что залог внесет за своего руководителя авиакомпания.

Дыхне руководил аэропортом с конца 2014-го до 2017 года.

После объявления подозрения он пояснял, что практика подписания предварительных договоров в период, когда Фонд госимущества проводит процедуры выбора арендаторов, существует с 2010 года и является широко распространенной.

Дыхне напомнил, что после заключения предварительного договора участник должен подписать основной договор (если станет победителем конкурса, который проводит Фонд госимущества).

"По мнению следствия, если арендодатель оплачивал по предварительному договору сумму Х, а в результате конкурса (проведенного, возможно, и через два года) он выиграл конкурс с ценой Y, которая выше чем X, то на разницу Y-X нанесен вред предприятию. Логика хозяйственника другая: X – это значительно выше и лучше, чем ноль, умноженный на 24 месяца. Стоимость аренды в обоих случаях определяется независимыми аккредитованными оценщиками, а не директором государственного предприятия", – написал он.

"Если для устранения пропасти и огромной коррупционной лазейки в законодательстве об аренде государственного имущества нужно рассмотреть этот вопрос в ВАКС, значит, время пришло. Ведь разве не для этого мы его создавали?!" – добавил Дыхне.