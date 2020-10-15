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Экономист Гаврилечко: Претензии к главе МАУ по убыткам в Борисполе – следствие устаревшего законодательства и отсутствия взаимодействия ведомств

Претензии правоохранительных органов к бывшему главе аэропорта Борисполь Евгению Дыхне являются сомнительными, потому что на момент, когда он возглавлял аэропорт, он занимал в рейтинге топ-100 лучших топ-менеджеров Украины второе место. Об этом заявил экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

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В сентябре антикоррупционный суд Украины избрал Дыхне залог в размере 5,25 млн грн по делу о нанесении убытков аэропорту
В сентябре антикоррупционный суд Украины избрал Дыхне залог в размере 5,25 млн грн по делу о нанесении убытков аэропорту
Фото: Євгеній Дихне / Facebook

Претензии к бывшему руководителю аэропорта Борисполь Евгению Дыхне со стороны правоохранителей являются следствием устаревшего законодательства, которое регулирует отношения аренды, а также отсутствия слаженного взаимодействия между органами государственной власти, государственными предприятиями, Фондом государственного имущества и Антимонопольным комитетом. Об этом заявил экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в ходе обсуждения современного состояния и перспектив развития Government to Government lobbyism в Украине.

Видео выступления обнародовала в своем YouTube-канале Украинская ассоциация профессионалов в сфере GR и лоббистов.

По словам Гаврилечко, претензии к Дыхне являются сомнительными, поскольку в 2016 году, когда Дыхне возглавлял аэропорт Борисполь, он вошел в рейтинг топ-100 лучших топ-менеджеров Украины, заняв второе место. Тогда он опережал многих управляющих от частного бизнеса, а сам аэропорт был в пятерке самых успешных государственных компаний.

Коммерческий директор аэропорта Борисполь Георгий Зубко, в свою очередь, выступил за дальнейшее развитие сектора корпоративных отношений для государственных предприятий и расширение полномочий набсоветов для урегулирования спорных вопросов.

В ходе обсуждения народные депутаты, эксперты и представители исполнительной ветви высказали мнение, что необходимо законодательное регулирование подобных ситуаций, а также G2G-лоббизм в Украине.

По словам нардепа от фракции "Слуга народа" Татьяны Цыбы, существует достаточно много сфер и явлений, которые требуют законодательного урегулирования. Принятие закона о лоббизме позволит государственным и частным структурам быть на европейском уровне взаимодействия, отметила она.

Нардеп от фракции "Голос" Макаров Олег добавил, что сейчас адвокационное влияние осуществляется через политические партии, общественные организации и отдельные структуры. Поэтому с целью делать это прозрачно и открыто законодательство должно четко установить форму, вид и методы такого влияния.

7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении схемы незаконного распоряжения имуществом аэропорта Борисполь. Следствие выяснило, что должностные лица аэропорта с 2014-го по 2019 год незаконно передавали помещения аэропорта предпринимателям по заниженной стоимости по заключенным договорам предварительной аренды. О подозрении по этому делу сообщили экс-руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал бывшему руководителю госпредприятия "Международный аэропорт Борисполь", президенту компании "Международные авиалинии Украины" Дыхне залог в размере 5,25 млн грн по делу о нанесении убытков аэропорту.

Теги: Борисполь, аэропорт, Юрий Гаврилечко, суд, Евгений Дыхне
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