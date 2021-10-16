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Зеленский и Шефир пытались вне очереди вывести депозиты из банка Курченко – "Схемы"

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"Брокбизнесбанк" ликвидировали в июне 2014 года
"Брокбизнесбанк" ликвидировали в июне 2014 года
Фото: setam.net.ua

Владимир Зеленский, который занимает должность президента Украины, и его первый помощник Сергей Шефир пытались забрать из "Брокбизнесбанка" депозиты в обход установленной законом очереди. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода"), которое вышло 14 октября.

Журналисты подчеркнули, что речь идет о событиях, когда Зеленский и Шефир еще не были на сегодняшних государственных должностях. Они открыли долларовые счета в "Брокбизнесбанке" в 2010 году. Тогда Зеленский был художественным руководителем студии "Квартал 95", а Шефир – директором студии. 

Национальный банк Украины принял решение о ликвидации "Брокбизнесбанка" в июне 2014 года. С августа 2013-го им владел беглый бизнесмен Сергей Курченко.

У Зеленского на депозите в "Брокбизнесбанке" было более $300 тыс., а у Шефира – более $400 тыс. По данным "Схем", в 2014 году, после введения в "Брокбизнесбанке" временной администрации и объявления о его ликвидации, Зеленский и Шефир подписали ряд соглашений с компаниями, которые имели кредиты в этом банке, об уступке права требования по депозитам.

"Для компаний это была попытка не возвращать банку долги и вывести из-под залога активы. Шефир и Зеленский таким образом пытались получить не только гарантированные государством 200 тыс. грн, но и вернуть большую сумму в обход установленной законом очереди, по которой Фонд гарантирования вкладов должен возвращать деньги", – отметили авторы расследования.

В 2015 году Высший хозяйственный суд признал, что подобные соглашения не соответствовали законодательству.

Народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил журналистам, что подобные соглашения недопустимы. Но когда политик узнал, что речь идет о Зеленском, сказал, что "надо изучать документы". Журналисты документы предоставили, но от Гетманцева дополнительного ответа не получили.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса сказал журналистам, что попытка забрать "свое" вне установленной законом очереди – это "попытка залезть в карман к государству, которое вследствие банкопада было вынуждено латать большую дыру в бюджете Фонда гарантирования вкладов".

"У нас не было времени заниматься юридическими вопросами. И мы кому-то отдали право заниматься нашими юридическими вопросами. Поднимут этот договор – я вспомню", – прокомментировал расследование Шефир.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube
Контекст:

"Брокбизнесбанк" был основан в 1992 году. Приближенный к беглому экс-президенту Виктору Януковичу бизнесмен Курченко купил его в 2013 году у братьев Сергея и Александра Буряков. 

В 2019 году ликвидация "Брокбизнесбанка" завершилась. В Фонде гарантирования вкладов физических лиц отметили, что "требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными". 

Против Курченко в Украине открыто уголовное производство. Он подозревается в участии в преступной организации Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина, в том числе в хищении средств "Брокбизнесбанка". Следствие по этому делу завершилось в 2019 году

Теги: Сергей Курченко, банки, арест, Брокбизнесбанк, Фонд гарантирования вкладов, долги, расследование, Владимир Зеленский, очереди, Сергей Фурса, имущество, Схемы, Даниил Гетманцев
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