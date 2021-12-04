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"Метинвест" за девять месяцев 2021 года заплатил $1,1 млрд налогов

За три квартала 2021 года компания заплатила $616 млн налога на прибыль
За три квартала 2021 года компания заплатила $616 млн налога на прибыль
Фото: depositphotos.com

С января по сентябрь прошлого года группа "Метинвест" заплатила налогов на $423 млн, сообщает УНИАН со ссылкой на финансовый отчет компании.

"За три квартала 2021 года компания заплатила $616 млн налога на прибыль, что более, чем в девять раз превышает показатель за январь-сентябрь 2020 года. Как сообщается в отчете компании, компания "Метинвест" за девять месяцев 2021 года увеличила объем капитальных инвестиций на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $822 млн", – пишет агентство. 

Также в УНИАН сегодня сообщили, что "Метинвест" нарастил капитальные инвестиции до $822 млн.

Контекст:

"Метинвест" – вертикально интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами "Метинвеста" являются СКМ (71,24%) и "Смарт-Холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

Теги: налоги, инвестиции, Метинвест, металлургия, прибыль, отчет, финансы
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