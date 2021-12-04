"Метинвест" за девять месяцев 2021 года заплатил $1,1 млрд налогов

За три квартала 2021 года компания заплатила $616 млн налога на прибыль Фото: depositphotos.com

"За три квартала 2021 года компания заплатила $616 млн налога на прибыль, что более, чем в девять раз превышает показатель за январь-сентябрь 2020 года. Как сообщается в отчете компании, компания "Метинвест" за девять месяцев 2021 года увеличила объем капитальных инвестиций на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $822 млн", – пишет агентство.

Также в УНИАН сегодня сообщили, что "Метинвест" нарастил капитальные инвестиции до $822 млн.