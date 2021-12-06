ГОРДОН
 
 
МИР

Ученые создали экологически чистый пластик, используя сперму лосося

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Для создания пластика ученые использовали нити ДНК из сперматозоидов лосося
Для создания пластика ученые использовали нити ДНК из сперматозоидов лосося
Фото: depositphotos.com

Китайские ученые создали экологическую альтернативу пластику, использовав для этого сперму лосося и растительное масло. Соответствующее исследование 14 ноября было опубликовано в Journal of the American Chemical Society.

Авторами исследования являются ученый Дайонг Ян и его команда из Тяньцзинского университета.

Китайским ученым удалось объединить две короткие нити ДНК из сперматозоидов лосося с химическим веществом, созданным из растительного масла. Последний компонент выступает как связующий элемент. В результате такого соединения ученые получают материал мягкой консистенции, известный как гидрогель. После этого гель раскладывают по формам и сушат вымораживанием, это помогает удалить из пластика лишнюю влагу.

После сушки гидрогелю можно придать различные формы. Ученые уже создали кусочки пазла, чашку и пластиковую модель ДНК из этого материала, используя процесс, который они называют аквасваркой, сообщает Gizmodo. По сравнению с традиционным полистиролом для производства нового биопластика требуется на 97% меньше выбросов углерода, отмечает Vice.

Для производства пластмасс на масляной основе требуется много тепла и токсичных веществ, а на их разрушение уходят сотни лет. Несмотря на то, что они продаются как пригодные для вторичной переработки, большинство пластиковых предметов в конечном итоге сжигаются или выбрасываются на свалки, сообщает Euronews.

В то же время, чтобы переработать новый биопластик, можно добавить ферменты, расщепляющие ДНК, чтобы разрушить материал. Gizmodo отмечает, что, если ферменты недоступны, простое погружение полученного из сперматозоидов вещества в воду превратит объект обратно в слой гидрогеля.

Исследователи настаивают на том, что это наиболее экологичный материал по сравнению с другими известными пластиками. Другие биоразлагаемые виды биопластика из водорослей, кукурузного крахмала и опилок оставляют за собой небольшой углеродный след в течение своего срока службы по сравнению с обычными пластиками на масляной основе, но для создания этих материалов по-прежнему требуется энергия, обеспечиваемая энергосистемой, работающей на ископаемом топливе. Поэтому сейчас ведутся споры о том, действительно ли эти типы биопластика экологически безопасны.

Теги: Китай, экология, ученые, пластик, лосось
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Знакомая рука", "А когда свадьба?" Мендель снялась в объятиях мужчины
"Знакомая рука", "А когда свадьба?" Мендель снялась в объятиях мужчины
"Так горячо!" 63-летняя Мадонна на новых фото развела ноги и показала грудь
"Так горячо!" 63-летняя Мадонна на новых фото развела ноги и показала грудь
"Трусы на голове", "Чепчик зачет", "Альтернатива шапочке из фольги". Собчак рассмешила сеть головным убором
"Трусы на голове", "Чепчик зачет", "Альтернатива шапочке из фольги". Собчак рассмешила сеть головным убором
Умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн
Умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн
Cardi B стала креативным директором Playboy и показала пышную грудь в экстремальном декольте
Cardi B стала креативным директором Playboy и показала пышную грудь в экстремальном декольте
"Максим, серьезно?", "Волочкова №2". Галкин сделал необычный педикюр и показал фото
"Максим, серьезно?", "Волочкова №2". Галкин сделал необычный педикюр и показал фото
"Невероятно красивые девочки". Ани Лорак умилила сеть новогодним фото с дочерью
"Невероятно красивые девочки". Ани Лорак умилила сеть новогодним фото с дочерью
Принц Уильям рассказал, какую песню они пели в машине с принцессой Дианой, когда та везла их с братом в школу
Принц Уильям рассказал, какую песню они пели в машине с принцессой Дианой, когда та везла их с братом в школу
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой
"Мое тело полнее". Тайра Бэнкс в купальнике продемонстрировала лишний вес
"Мое тело полнее". Тайра Бэнкс в купальнике продемонстрировала лишний вес
В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом
В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом
"Такое счастье видеть, как она уплывает". Супермодель Бундхен спасла морскую черепаху
"Такое счастье видеть, как она уплывает". Супермодель Бундхен спасла морскую черепаху
Тимофей Милованов женился на своей коллеге
Тимофей Милованов женился на своей коллеге
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка"
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка"
"О, сиська выпала", "Так и по девочкам можно пойти". Астафьева полностью обнажила грудь
"О, сиська выпала", "Так и по девочкам можно пойти". Астафьева полностью обнажила грудь
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью (206122)
2
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой (127866)
3
"Орешек – класс!" Рианна крупным планом показала пятую точку (106250)
4
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте (64145)
5
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка" (47179)
6
"И попа красивая, и грудь". Никитюк оголилась перед камерой (36852)
7
"Язык набок, вся смухортилась", "Потапу повезло". Каменских выставила грудь перед камерой (35103)
8
"Красотища неземная", "Суперсекси". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала фигуру в пяти платьях (31352)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS