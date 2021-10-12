Ученые нашли новый метод лечения рака на поздних стадиях

Смесь иммунотерапевтических препаратов уничтожает раковые клетки и вызывает меньше побочных эффектов, чем химиотерапия Фото: pexels.com

Комбинация двух препаратов, которые используются при химиотерапии, активизирует иммунную систему пациента. Ученые задокументировали случаи полного выздоровления некоторых пациентов на поздних стадиях рака головы и шеи. При этом новый метод вызывает меньше побочных эффектов, чем стандартная химиотерапия, заявляют авторы исследования.

Исполнительный директор ICR профессор Кристиан Хелин назвал результаты многообещающими. В комментарии The Guardian он заявил, что “иммунотерапия – это более мягкое и разумное лечение, которое может принести значительную пользу пациентам“.