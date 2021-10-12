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Ученые нашли новый метод лечения рака на поздних стадиях

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Смесь иммунотерапевтических препаратов уничтожает раковые клетки и вызывает меньше побочных эффектов, чем химиотерапия
Смесь иммунотерапевтических препаратов уничтожает раковые клетки и вызывает меньше побочных эффектов, чем химиотерапия 
Фото: pexels.com

Комбинация препаратов ниволумаб и ипилимумаб помогает эффективно уничтожать раковые клетки на поздних стадиях некоторых видов рака. К такому выводу пришли ученые лондонского Института исследования рака (ICR) и фонда Royal Marsden. Результаты исследования 11 октября были опубликованы на сайте ICR.

Комбинация двух препаратов, которые используются при химиотерапии, активизирует иммунную систему пациента. Ученые задокументировали случаи полного выздоровления некоторых пациентов на поздних стадиях рака головы и шеи. При этом новый метод вызывает меньше побочных эффектов, чем стандартная химиотерапия, заявляют авторы исследования.

Исполнительный директор ICR профессор Кристиан Хелин назвал результаты многообещающими. В комментарии The Guardian он заявил, что “иммунотерапия – это более мягкое и разумное лечение, которое может принести значительную пользу пациентам“.

Контекст:

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак – одна из главных причин смертей в мире. Так, в 2020 году от онкологических заболеваний в мире скончалось около 10 млн человек. Рак поддается лечению в основном на ранних стадиях.

Теги: медицина, лекарства, ученые, рак, исследование, Guardian, лечение, болезнь, врачи
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