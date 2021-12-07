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ДЕНЬГИ

Украинские горно-металлургические компании в 2021 году инвестируют в производство $2,2 млрд

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В Украине предприятия горно-металлургического комплекса стабильно формируют 25 30% капитальных инвестиций промышленности
В Украине предприятия горно-металлургического комплекса стабильно формируют 25–30% капитальных инвестиций промышленности
Фото: depositphotos.com

На фоне скачка цен на продукцию металлургии, который наблюдался с конца прошлого года, компаниям этого профиля удалось улучшить свои финансовые показатели и вложить дополнительные деньги в модернизацию и развитие производства, пишет "МинПром".

"Но скачок цен уже сменился падением, а деньги на инвестиции в будущем металлургам придется изыскивать в любом случае. По мнению отраслевых экспертов, ценовой скачок был вызван в первую очередь стремительным восстановлением спроса на сталь в Китае и других странах после окончания карантинных мер в 2020 году, в то время как металлурги просто не успели вовремя поставить на рынок необходимые объемы, в результате чего образовался дефицит. Кроме того, спрос подстегнули масштабные меры поддержки экономики и инфраструктурного развития, а также низкие запасы металла на складах", – отмечает портал.

Авторы статьи пишут, что улучшение финансового положения дало возможность компаниям увеличивать инвестиции, которые в прошлом году, в разгар пандемии коронавируса, были существенно урезаны.

"Например, крупнейший в Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2020 году инвестировал в производство $296,3 млн, что на 28,7% ниже, чем годом ранее ($415,4 млн). Согласно исследованию GMK Center, в целом по итогам 2020 года инвестиции отечественных горно-металлургических компаний сократились до $1,7 млрд, в то время как в 2019 году в развитие предприятий было вложено $2,4 млрд. С начала текущего года украинские компании ГМК существенно увеличили объемы инвестиций, которые по итогу достигнут отметки в $2,2 млрд", – сказано в публикации.

Журналисты добавили, что в первую очередь речь идет о реализации проектов, связанных со снижением выбросов пыли и других загрязняющих веществ. 

"В частности, Мариупольский меткомбинат имени Ильича в июне завершил реконструкцию газоочистных установок литейного двора и бункерной эстакады доменной печи №5 и приступил к реализации аналогичного проекта для доменной печи №4. На металлургическом комбинате "Азовсталь" проводится реконструкция газоочистного оборудования кислородных конвертеров, а также замена газоочистных установок на обжиговой машине Lurgi 552-A на Северном ГОКе. "АрселорМиттал Кривой Рог" реконструирует агломерационной цех №2, а также конвертеры со строительством новых газоочисток общей стоимостью $280 млн. Еще $270 млн компания инвестирует в реконструкцию доменной печи №9, в результате которой использование дорогостоящего газа будет заменено на пылеугольное топливо", – перечисляют они в статье.

Горно-обогатительные комбинаты инвестируют как в проекты по увеличению объемов производства, так и в повышение качества выпускаемой продукции.

"Так, компания Ferrexpo в первом полугодии почти наполовину увеличила объем капитальных инвестиций – до $142 млн. Компания модернизирует линию окомкования на Полтавском ГОКе, что позволит нарастить выпуск окатышей на 0,5–1 млн тонн. В то же время группа "Метинвест" в августе запустила новый тракт комплекса циклично-поточной технологии на Ингулецком ГОКе, а в сентябре – новый ЦПТ для транспортировки горной породы на Северном ГОКе. Стоимость этих проектов составила $250 млн, и теперь предприятия получили возможность снизить эксплуатационные и капитальные затраты на добычу железной руды и сохранить объемы добычи. В этом году компания "Метинвест" начала строительство нового цеха холодной прокатки на Мариупольском меткомбинате имени Ильича стоимостью $1 млрд. Новая технологическая цепочка, включая современную машину непрерывного литья заготовки, реконструированный стан 1700 и новый цех холодной прокатки, позволит компании добиться мирового уровня качества продукции на всех этапах производства – от полуфабрикатов до проката с покрытием. В целом "Метинвест" только за девять месяцев текущего года увеличил капитальные инвестиции на 79% – до $822 млн", – напомнило издание.

Со ссылкой на исследование GMK Center, "МинПром" отметил, что в Украине предприятия горно-металлургического комплекса стабильно формируют 25–30% капитальных инвестиций промышленности и 7–11% общего объема капитальных инвестиций по стране.

"Причем, учитывая потребность в инвестициях на поддержание действующих мощностей и необходимость достижения экологических целей, украинские металлургические компании будут испытывать повышенную потребность в инвестресурсах. GMK Center отмечает, что для внедрения наилучших доступных технологий (ВАТ) по выбросам в атмосферный воздух украинским металлургам придется потратить $6,6 млрд, а для достижения углеродной нейтральности  – еще $25,5 млрд", – сказано в материале.

Теги: инвестиции, Метинвест, Азовсталь, металлургия, АрселорМиттал Кривой Рог, Ferrexpo
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