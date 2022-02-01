"Метинвест" почти в 2,5 раза увеличил выплату налогов – заявление компании

Прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста" Фото: metinvestholding.com

"Прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста". Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании. Как один из крупнейших налогоплательщиков в стране мы рады сделать свой вклад в поддержание экономики страны, здоровья и благосостояния украинцев во время пандемии коронавируса", – отметил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

В компании сообщили, что самую большую выплату обеспечил налог на прибыль – он составил почти 33 млрд грн, это более чем в шесть раз превысило позапрошлогодний показатель.

Перечисление единого социального взноса выросло на 10% по сравнению с 2020 годом – до 5,7 млрд грн. Налог на доходы физических ли в сумме составил 5,2 млрд грн, что на 11% больше выплат 2020 года.

"Плата за пользование недрами выросла на треть по отношению к позапрошлому году – до 2,9 млрд грн. Также существенными источниками наполнения государственного и местных бюджетов в Украине в 2021 году стали экологический налог – 894 млн грн и плата за землю – 857 млн грн", – перечислили в компании.