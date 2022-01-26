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ПОЛИТИКА

В давлении на законопослушный бизнес власть утратила чувство меры – СМИ

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В Украине нарастает давление на легальный бизнес, пишет "Обозреватель"
В Украине нарастает давление на легальный бизнес, пишет "Обозреватель"
Фото: depositphotos.com

26 января издание "Обозреватель" опубликовало статью с заголовком "Инвестняня не поможет: в давлении на крупный законопослушный бизнес утрачено чувство меры", в которой проанализировало последние конфликты украинской власти с большими компаниями.

"Новейший политический каламбур: "АрселорМиттал Кривой Рог", которому из-за крайне спорных фискальных претензий на 2,2 млрд грн арестовали счета, отчего возникла проблема с выдачей зарплаты рабочим, обратился в агентство UkraineInvest, к так называемой инвестняне, с жалобой на неоправданную враждебность власти к международной компании, которая уже инвестировала в украинскую экономику $10 млрд. Гендиректор предприятия Мауро Лонгобардо считает, что действия власти не вяжутся с ее официальной риторикой о дружелюбии к инвесторам. И с его мнением сложно не согласиться", – отмечает автор статьи Глеб Иванов.

Он пишет, что так жестко давить на транснациональную корпорацию с огромным влиянием нет смысла, тем более блокировать счета, с которых платятся зарплаты 20-тысячному коллективу.

"Все это говорит о том, что в плане фискального и силового давления на легальный, законопослушный бизнес, который платит в бюджет налоги, а работникам – "белые" зарплаты, с достаточно серьезным комплаенс-контролем, утрачено чувство меры. Инфантильные представители государства увлеклись самолюбованием. В одном случае они жестко обошлись с крупнейшим в мире металлургическим концерном. В другом – впаяли крупнейшей сети анализов "Синэво" – лидеру по ПЦР-тестам в Украине – космический штраф в 1,1 млрд грн (50% годового оборота). В чем злодеяние "Синэво" – украинского филиала шведского холдинга "Медикавер", который работает по-белому и платит налоги? Всего лишь в непредоставлении каких-то документов во время плановой выездной проверки, которая длилась с августа 2021 года. Даже не в нарушениях в этих документах! Хотя в "Синэво" утверждают, что на все вопросы инспекторов ответили, а факты передачи документов зафиксированы", – подчеркнул журналист.

В качестве еще одного примера, как власть "кошмарит" крупный легальный бизнес, он привел ситуацию с "Новой почтой". 

"Госпродпотребслужба оштрафовала их на 326 млн грн по двум эпизодом. Первый – пожаловался гражданин, которому 27 января 2021 года в отделении №49 города Харькова пришел аквариум с треснутым стеклом, оцененный в 500 грн. Во время проверки не хватило каких-то документов, и за это выписали штраф 151 млн грн (10% от объема реализованной продукции за февраль 2021 года всей "Новой почтой"). Второй – жалоба, что кого-то обсчитали в отделении в Чугуеве. Тоже не все документы якобы нашлись. И снова компанию оштрафовали на 174 млн грн (10% от объема реализованной продукции за март 2021 года). Это был настолько явный абсурд, что глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая 9 июля дала задний ход – сказала, что инициатива шла снизу, от харьковских инспекторов, и "кошмарить" бизнес она не даст. Слабо верится – с такими-то суммами да чтобы местные клерки инициировали. Похоже, стремились к широкому резонансу, но что-то пошло не так", – считает Иванов.

Автор статьи уверен, что желающих работать в Украине, "учитывая верховенство не права, а административных институций", осталось немного.

"Отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году составил $870 млн, и за 11 месяцев 2021-го – ситуация аналогичная. Новых инвесторов почти нет. Крупные иностранные инвестиции в 2021 году, о которых говорил премьер, – это не новые проекты", – написал он.

Журналист напомнил: согласно опросу Европейской бизнес-ассоциации от 2020 года, 48% иностранных инвесторов считают, что инвестпривлекательность Украины снижается.

"В третьем квартале 2021 года украинские и иностранные компании направили в Совет бизнес-омбудсмена 98 жалоб на правоохранителей. Наибольшее количество за последние семь лет. Кстати, по инвестняне. Как сообщил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач, с августа прошлого года, когда начали принимать заявки, пришло предварительных запросов от инвесторов на сумму более $2 млрд. 17 из них – от украинских инвесторов, то есть иностранные не спешат. Да и это только заявки, а не деньги. Реальных контрактов пока нет", – подчеркнул автор.

Он делает вывод, что в Украине нарастает давление на легальный бизнес.

"Стране, которая находится на 58-м месте по привлекательности инвестирования, между Оманом (57-е) и Уругваем, но вместо повышения этой привлекательности третирует крупнейших налогоплательщиков, нужно явно подумать над целесообразностью подхода", – резюмирует журналист.

Теги: налоги, инвестиции, экономика, бизнес, Новая почта, правоохранители, АрселорМиттал Кривой Рог, Синэво
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