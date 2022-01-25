Из-за целенаправленных действий против крупных иностранных инвесторов Украина перестает быть инвестиционно привлекательной – экономист

Борис Кушнирук: Правительство только соглашается с тем, чего хотят в Офисе президента. А там наличие лиц, связанных с российскими спецслужбами, слишком очевидно Фото: latifundist.com

"Целенаправленные действия против крупных иностранных инвесторов создают ситуацию, когда Украина перестает быть инвестиционно привлекательной. А именно это одна из важных составляющих для того, чтобы было российское вторжение. Потому что главной задачей для российского вторжения является создание ситуации, при которой Украина не была бы важной составляющей Европы и Европа не была бы заинтересована в Украине как таковой", – считает эксперт.

Он добавил, что такие действия власти, как блокирование налоговой работы "АрселорМиттал Кривой Рог", приведут к тому, что из Украины уйдут последние иностранные инвесторы. Кушнирук убежден, что бизнесмены видят, как правоохранительные органы не борются с коррупцией, а усиливают фискальное давление. Ответственность за ситуацию экономист возлагает на президента Украины, так как у него есть все рычаги для влияния.

"Мы понимаем, что у нас фактически правительство не самостоятельно. У нас все вопросы решают в Офисе президента, а правительство только соглашается с тем, чего хотят в офисе. А там наличие лиц, связанных с российскими спецслужбами, слишком очевидно", – утверждает Кушнирук.