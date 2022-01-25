Из-за целенаправленных действий против крупных иностранных инвесторов Украина перестает быть инвестиционно привлекательной – экономист

"Целенаправленные действия против крупных иностранных инвесторов создают ситуацию, когда Украина перестает быть инвестиционно привлекательной. А именно это одна из важных составляющих для того, чтобы было российское вторжение. Потому что главной задачей для российского вторжения является создание ситуации, при которой Украина не была бы важной составляющей Европы и Европа не была бы заинтересована в Украине как таковой", – считает эксперт.
Он добавил, что такие действия власти, как блокирование налоговой работы "АрселорМиттал Кривой Рог", приведут к тому, что из Украины уйдут последние иностранные инвесторы. Кушнирук убежден, что бизнесмены видят, как правоохранительные органы не борются с коррупцией, а усиливают фискальное давление. Ответственность за ситуацию экономист возлагает на президента Украины, так как у него есть все рычаги для влияния.
"Мы понимаем, что у нас фактически правительство не самостоятельно. У нас все вопросы решают в Офисе президента, а правительство только соглашается с тем, чего хотят в офисе. А там наличие лиц, связанных с российскими спецслужбами, слишком очевидно", – утверждает Кушнирук.
На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 4 января 2022 года Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировали средства на счетах компании.
В компании назвали уголовное производство против одного из ее руководителей "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Заместитель генерального директора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев сказал, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работает более 20 тыс. человек.
В Офисе генпрокурора отметили, что финансовому директору – главному бухгалтеру "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили о подозрении в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
"По данным следствия, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых месторождений железных руд, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд грн. Преступные действия и соответствующая сумма ущерба государству подтверждены выводами комплексной судебной экспертизы", – заявили правоохранители.
"АрселорМиттал Кривой Рог" входит в состав крупнейшей металлургической компании мира "АрселорМиттал". Комбинат в Кривом Роге Днепропетровской области был приватизирован в 2005 году.
"АрселорМиттал" является мировым лидером по производству стали, компания занимает ведущие позиции на основных мировых рынках сбыта металла. В штате работает более 199 тыс. сотрудников, она имеет представительства в 60 странах мира, сказано на сайте ПАО.