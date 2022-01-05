В Офисе генпрокурора прокомментировали арест счетов "АрселорМиттал Кривой Рог"

Финансового директора "АрселорМиттал Кривой Рог" подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 2,2 млрд грн Фото: gp.gov.ua

По информации следствия, с арестованных банковских счетов не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также выплаты заработной платы.

"Ходатайство об аресте счетов было подано прокурором с целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Украины, и обеспечения специальной конфискации. Все процессуальные действия происходят исключительно в рамках действующего законодательства и в рамках уголовного производства", – подчеркнули в релизе.

В Офисе генпрокурора отметили, что финансовому директору – главному бухгалтеру "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили о подозрении в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"По данным следствия, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых месторождений железных руд, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд грн. Преступные действия и соответствующая сумма ущерба государству подтверждены выводами комплексной судебной экспертизы", – заявили правоохранители.