В Офисе генпрокурора прокомментировали арест счетов "АрселорМиттал Кривой Рог"

По информации следствия, с арестованных банковских счетов не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также выплаты заработной платы.
"Ходатайство об аресте счетов было подано прокурором с целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Украины, и обеспечения специальной конфискации. Все процессуальные действия происходят исключительно в рамках действующего законодательства и в рамках уголовного производства", – подчеркнули в релизе.
В Офисе генпрокурора отметили, что финансовому директору – главному бухгалтеру "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили о подозрении в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
"По данным следствия, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых месторождений железных руд, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд грн. Преступные действия и соответствующая сумма ущерба государству подтверждены выводами комплексной судебной экспертизы", – заявили правоохранители.
"АрселорМиттал Кривой Рог" входит в состав крупнейшей металлургической компании мира "АрселорМиттал". Комбинат в Кривом Роге Днепропетровской области был приватизирован в 2004 году.
"АрселорМиттал" является мировым лидером по производству стали, она занимает ведущие позиции на основных мировых рынках сбыта металла. В штате компании работает более 199 тыс. сотрудников, она имеет представительства в 60 странах мира, сказано на сайте ПАО.
После избрания президентом Украины Владимира Зеленского в 2019 году он критиковал руководство предприятия за влияние на экологическую ситуацию в Кривом Роге.
17 июля 2019 года СБУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении предприятия по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины. На заводе заявили, что сотрудничают с государственными экологическими органами и заинтересованы в снижении токсических выбросов.
17 ноября 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщила пресс-служба ОГПУ.
По данным правоохранителей, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019-го вносил ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.
На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 4 января 2022 года Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировали средства на счетах компании.
В компании назвали уголовное производство против одного из руководителей компании "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Заместитель генерального директора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев сказал, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работает более 20 тыс. человек.