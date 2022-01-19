Если налоговая продолжит уничтожать бизнес, в Украине его не станет – экономист о блокировании счетов "АрселорМиттал Кривой Рог"

В компании назвали уголовное производство против одного из ее руководителей "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора" Фото: gmk.center

"Не придут больше инвесторы. Мало того, что они сейчас выходят из Украины, потому что вот-вот нападет Россия. ОВГЗ у нас по ужасным абсолютно неким ставкам реализуются. Еще внутриукраинские структуры уничтожают бизнес", – пояснил он.

По его словам, сейчас органы украинской власти должны делать все возможное, чтобы в нынешних непростых условиях сохранить инвестиционную привлекательность страны, но вместо этого они прибегают к давлению на предприятия, что приводит только к негативу.

"Это приведет к тому, что и украинский инвестор выйдет из Украины, и иностранный не придет. Вот к этому это приведет. И это от нас зависит, а не от внешних угроз. Это зависит абсолютно от институтов Украины", – подчеркнул эксперт.