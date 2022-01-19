Если налоговая продолжит уничтожать бизнес, в Украине его не станет – экономист о блокировании счетов "АрселорМиттал Кривой Рог"

"Не придут больше инвесторы. Мало того, что они сейчас выходят из Украины, потому что вот-вот нападет Россия. ОВГЗ у нас по ужасным абсолютно неким ставкам реализуются. Еще внутриукраинские структуры уничтожают бизнес", – пояснил он.
По его словам, сейчас органы украинской власти должны делать все возможное, чтобы в нынешних непростых условиях сохранить инвестиционную привлекательность страны, но вместо этого они прибегают к давлению на предприятия, что приводит только к негативу.
"Это приведет к тому, что и украинский инвестор выйдет из Украины, и иностранный не придет. Вот к этому это приведет. И это от нас зависит, а не от внешних угроз. Это зависит абсолютно от институтов Украины", – подчеркнул эксперт.
На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 4 января 2022 года Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировали средства на счетах компании.
В компании назвали уголовное производство против одного из ее руководителей "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Заместитель генерального директора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев сказал, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работает более 20 тыс. человек.
В Офисе генпрокурора отметили, что финансовому директору – главному бухгалтеру "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили о подозрении в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
"По данным следствия, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых месторождений железных руд, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд грн. Преступные действия и соответствующая сумма ущерба государству подтверждены выводами комплексной судебной экспертизы", – заявили правоохранители.
"АрселорМиттал Кривой Рог" входит в состав крупнейшей металлургической компании мира "АрселорМиттал". Комбинат в Кривом Роге Днепропетровской области был приватизирован в 2005 году.
"АрселорМиттал" является мировым лидером по производству стали, компания занимает ведущие позиции на основных мировых рынках сбыта металла. В штате работает более 199 тыс. сотрудников, она имеет представительства в 60 странах мира, сказано на сайте ПАО.