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"Радикальное снижение налогов". "Украинский институт будущего" презентовал концепцию Нового налогового кодекса

Аналитики считают предлагаемую концепцию налоговой реформы реалистичной и позволяющей в кратчайшие сроки перезапустить украинскую экономику
Аналитики считают предлагаемую концепцию налоговой реформы реалистичной и позволяющей в кратчайшие сроки перезапустить украинскую экономику
Фото: depositphotos.com

Аналитический центр "Украинский институт будущего" (УИБ) 27 января представил концепцию нового Налогового кодекса под девизом "Радикальное снижение налогов как залог развития государства".

Исполнительный директор УИБ Вадим Денисенко заявил, что налоговая политика украинской власти на протяжении последних лет "показала свою губительность и бессмысленность", что делает невозможным развитие страны.

"Мы не сможем двигаться дальше, в том числе и в гибридной войне, если не сделаем радикальное снижение налогов. Вся проблема в том, что на сегодняшний момент бизнес пытается максимально избежать налогообложения, и мы в последние годы были едва ли не единственной страной в Европе, которая повышала налоги, что было очень глупо", – заявил он.

По мнению Денисенко, концепт, предложенный центром, позволит дать возможность бизнесу работать "по белому", а экономике – "наполняться деньгами".

В концепции УИБ налоговая реформа предусматривает снижение налоговой нагрузки: 10% – налог с розничных продаж (вместо 20% НДС); снижение НДФЛ до 10%; 10% – налог на выведенный капитал (вместо 18% налога на прибыль). НДС, ЕСВ, налог на прибыль, военный сбор и другие мелкие налоги предлагается ликвидировать совсем. 

Согласно концепту, главными инструментами налоговой реформы должны быть: 

  • Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал;
  • Замена налога на добавленную стоимость (НДС) на налог с розничных продаж;
  • Ликвидация ЕСВ, военного сбора и других мелких налогов (туристический сбор, сбор за парковку и т.п.);
  • Включение в налог на доходы физлиц (НДФЛ) социальных обязательств как компенсатора ликвидированных налогов с постепенным снижением ставки в течение 10 лет;
  • Брутизация зарплат;
  • Модификация упрощенной системы налогообложения с четырех групп до двух, где первая – это микробизнес, который в качестве налога платит фиксированную сумму патента, а вторая – остальная часть бизнеса (до фиксированного уровня оборота), уплачивающая только налог с продаж;
  • Синхронизация ставок таможенных пошлин в товарных группах – одна ставка для всей товарной группы.
  • Упрощение правил акциза для легальных производителей и продавцов, минимизация контроля и применение косвенных методов контроля.

В УИБ считают предлагаемую концепцию налоговой реформы реалистичной и позволяющей в кратчайшие сроки перезапустить украинскую экономику и сделать ее конкурентной.

Контекст:

В марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины для защиты малого и крупного бизнеса от негативных последствий в связи с неиспользованием экономического потенциала из-за пандемии. С весны 2020 года большинство налоговых проверок не проводились из-за моратория.

В начале февраля 2021 года Кабмин разрешил возобновить налоговые проверки

В декабре глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсила, которую он представляет, в первом квартале 2022 года намерена анонсировать большую налоговую реформу.

"Если ты платишь налоги, то у тебя есть "гринпас", и к тебе вообще никто не имеет права подходить и проверять твой бизнес. Не платишь налоги – у тебя, соответственно, много проблем, твой бизнес проверяют", – объяснил Арахамия суть реформы.

В Украине налогообложение предприятий может стать самым высоким в мире, отмечало летом 2021 года издание The Brussels Times в преддверии принятия так называемого ресурсного закона. В Кабмине Украины говорили, что изменения, внесенные законом, дадут возможность собирать в государственный бюджет с крупного бизнеса дополнительно более 60 млрд грн в год. Но по оценкам Министерства финансов на декабрь, поступления от закона в государственный и местные бюджеты в целом в 2022 году составят до 30 млрд грн.

Теги: налоги, экономика, доходы, деньги, Налоговый кодекс, Украинский институт будущего, налоговая реформа
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