Создание в Украине фонда для экономического паспорта сейчас несет большой риск – СМИ

Президентский законопроект об экономическом паспорте предусматривает отчисление в Фонд будущих поколений с 2023 года 35% ренты на добычу полезных ископаемых и 47,5% ренты на добычу нефти и газа Фото: depositphotos.com

Журналисты отметили, что запуск проекта уже сопряжен с ущемлением прав, так как он направлен только на детей с 2019 года рождения, в то время как по Конституции недра (а именно от пользования недрами планируется наполнять Фонд будущих поколений) принадлежат всем гражданам. Кроме того, в богатых странах подобные фонды успешно работают лишь при наличии у государства избыточных ресурсов от добычи полезных ископаемых, но в Украине доля добывающей промышленности в национальном продукте сравнительно невелика и продолжает снижаться, пишут авторы.

Также для реализации такого проекта необходим профицитный бюджет или, по крайней мере, невысокий дефицит.

"Украинский же бюджет хронически дефицитный (в этом году его максимальная планка – 188,8 млрд грн), а долги – заоблачные. Бюджет-2022 предусматривает предельный размер долга на уровне 2,7 трлн грн при доходах в 1,3 трлн грн. По итогам 2020 года госдолг составил 53,9% ВВП, – отмечает издание. – Одна из главных претензий противников президентской инициативы – сознательное формирование новой дыры в бюджете. Сейчас львиная доля ренты на пользование недрами направляется на финансирование расходов общего фонда казны. Соответственно, изъятие этих средств будет означать дополнительный дефицит казны".

"Минфин" подчеркивает, что даже в Норвегии активы в подобном фонде обесцениваются в связи с мировыми кризисами.

"Создавать сейчас такой фонд – большой риск. Опыт того же норвежского аналога – яркое тому подтверждение. Например, в течение 10 месяцев мирового финансового кризиса (с 01.05.2008 по 28.02.2009) стоимость его активов была обесценена более чем на 31,12%, а пандемия COVID (с 01.02.2020 по 31.03.2021) снизила стоимость активов фонда на 14,09%. При этом диверсифицированная доходность государственного Пенсионного фонда Норвегии во время пандемии составила минус 0,57%. При таких раскладах, как поясняют разработчики законопроекта, средства на счетах будут компенсироваться из бюджета. Но авторы инициативы уверены, что такого провала не случится, поскольку средства в основном будут вкладываться в надежные ОВГЗ", – пишет портал.

При этом Украина может столкнуться с недовольством МВФ при реализации такого проекта, считают журналисты.

"Пока МВФ не высказал официальной позиции по поводу предлагаемых бюджетных новаций. Однако, исходя из того, что кредиторы всегда болезненно относились к любым потенциальным снижениям поступлений в казну, инициатива с созданием Фонда будущих поколений им вряд ли понравится", – сказано в статье.