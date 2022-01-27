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Создание в Украине фонда для экономического паспорта сейчас несет большой риск – СМИ

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Президентский законопроект об экономическом паспорте предусматривает отчисление в Фонд будущих поколений с 2023 года 35% ренты на добычу полезных ископаемых и 47,5% ренты на добычу нефти и газа
Президентский законопроект об экономическом паспорте предусматривает отчисление в Фонд будущих поколений с 2023 года 35% ренты на добычу полезных ископаемых и 47,5% ренты на добычу нефти и газа
Фото: depositphotos.com

Законопроект №6394 об экономическом паспорте несет ряд рисков для Украины, пишет "Минфин" в статье "Экономический паспорт украинца: кто заплатит по 600 тыс. сегодняшним детям".

Журналисты отметили, что запуск проекта уже сопряжен с ущемлением прав, так как он направлен только на детей с 2019 года рождения, в то время как по Конституции недра (а именно от пользования недрами планируется наполнять Фонд будущих поколений) принадлежат всем гражданам. Кроме того, в богатых странах подобные фонды успешно работают лишь при наличии у государства избыточных ресурсов от добычи полезных ископаемых, но в Украине доля добывающей промышленности в национальном продукте сравнительно невелика и продолжает снижаться, пишут авторы.

Также для реализации такого проекта необходим профицитный бюджет или, по крайней мере, невысокий дефицит.

"Украинский же бюджет хронически дефицитный (в этом году его максимальная планка – 188,8 млрд грн), а долги – заоблачные. Бюджет-2022 предусматривает предельный размер долга на уровне 2,7 трлн грн при доходах в 1,3 трлн грн. По итогам 2020 года госдолг составил 53,9% ВВП, – отмечает издание. – Одна из главных претензий противников президентской инициативы – сознательное формирование новой дыры в бюджете. Сейчас львиная доля ренты на пользование недрами направляется на финансирование расходов общего фонда казны. Соответственно, изъятие этих средств будет означать дополнительный дефицит казны".

"Минфин" подчеркивает, что даже в Норвегии активы в подобном фонде обесцениваются в связи с мировыми кризисами.

"Создавать сейчас такой фонд – большой риск. Опыт того же норвежского аналога – яркое тому подтверждение. Например, в течение 10 месяцев мирового финансового кризиса (с 01.05.2008 по 28.02.2009) стоимость его активов была обесценена более чем на 31,12%, а пандемия COVID (с 01.02.2020 по 31.03.2021) снизила стоимость активов фонда на 14,09%. При этом диверсифицированная доходность государственного Пенсионного фонда Норвегии во время пандемии составила минус 0,57%. При таких раскладах, как поясняют разработчики законопроекта, средства на счетах будут компенсироваться из бюджета. Но авторы инициативы уверены, что такого провала не случится, поскольку средства в основном будут вкладываться в надежные ОВГЗ", – пишет портал.

При этом Украина может столкнуться с недовольством МВФ при реализации такого проекта, считают журналисты.

"Пока МВФ не высказал официальной позиции по поводу предлагаемых бюджетных новаций. Однако, исходя из того, что кредиторы всегда болезненно относились к любым потенциальным снижениям поступлений в казну, инициатива с созданием Фонда будущих поколений им вряд ли понравится", – сказано в статье.

Контекст:

1 декабря на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.

Президентский законопроект об экономическом паспорте предусматривает отчисление в Фонд будущих поколений с 2023 года 35% ренты на добычу полезных ископаемых и 47,5% ренты на добычу нефти и газа. Предполагается, что доля отчисления будет ежегодно повышаться – до 70% ренты на добычу полезных ископаемых в 2030-м и 95% ренты на добычу нефти и газа в 2033-м. Согласно законопроектам, выплаты из фонда можно будет потратить на учебу, покупку личного жилья после вступления в совершеннолетие, а также на лечение тяжелых заболеваний до достижения 18 лет.

Указанные поступления предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2022 год и составляют 69 млрд грн.

2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.

Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики ВР поддержал законопроект 20 января, но в повестку дня этой пленарной недели его не включили.

Теги: конституция, налоги, Норвегия, ВВП, бюджет, дефицит, доходы, долги, дети, парламент, законопроект, выплаты, финансы, президент, расходы, ОВГЗ, экономический паспорт
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