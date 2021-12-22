ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Раде зарегистрирован альтернативный проект об экономическом паспорте, он содержит нормы о защите средств и большие отчисления – Цимбалюк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Михаил Цимбалюк: Источники финансирования фонда предлагается не привязывать к объему нестабильных поступлений от рентных платежей, ведь цены на рынке полезных ископаемых постоянно меняются
Михаил Цимбалюк: Источники финансирования фонда предлагается не привязывать к объему нестабильных поступлений от рентных платежей, ведь цены на рынке полезных ископаемых постоянно меняются
Фото: Михайло Цимбалюк / Facebook

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении экономического паспорта украинца – альтернативный президентскому, но он не будет нести сокрушительные последствия для украинской экономики. Об этом написал автор документа, нардеп от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк в своем Facebook.

"Экономический паспорт украинца – это популистская программа, которую свернут после того, как сменится президент, но изъятых на нее из бюджета средств никто не вернет. Кроме того, такая идея не может быть реализована в Украине, ведь она приведет лишь к значительному наращиванию государственного долга, разбалансированию бюджета и кризису платежей. Поэтому сейчас зарегистрировал альтернативный президентскому проект закона, который существенно совершенствует идею об экономическом паспорте и не делает его сокрушительным для украинской экономики", – пояснил Цимбалюк.

В частности, нардеп предлагает расширить совет фонда – состав конкурсной комиссии, которая будет избирать ключевой орган фонда, – до девяти человек и включить в него омбудсмена и представителей международных и общественных профильных молодежных организаций. Такой состав, по мнению Цимбалюка, обеспечит объективный и взвешенный подход к выбору кандидатов в совет фонда. Также он предлагает предоставить возможность использования 18-летними украинцами денег фонда для приобретения собственного жилье или открытия бизнеса в Украине. Цимбалюк предусмотрел в проекта закона направление в Фонд будущих поколений не доходов от ренты, а фиксированного процента поступлений в госбюджет.

"Источники финансирования фонда предлагается не привязывать к объему нестабильных поступлений от рентных платежей, ведь цены на рынке полезных ископаемых постоянно меняются. Инвестиции в будущие поколения должны осуществляться за счет всех поступлений в общий фонд госбюджета (т.е. от таможни, акцизов, азартных игр, приватизации, налогов на бизнес, тяжелую промышленность и креативные индустрии). Именно поэтому источником финансирования определено не менее 5% объема общего фонда госбюджета, что соизмеримо с поступлениями от ренты, однако более перспективно", – пояснил Цимбалюк.

Законопроект содержит ограничения против использования средств фонда для финансирования дефицита госбюджета, например через облигации внутренних государственных займов, чтобы средства будущих поколений не "проели" на текущие нужды.

"Также будет ограничено финансирование за счет средств фонда предприятий с долей государства более 50%, чтобы средства по указанию чиновников не направлялись на проекты, которые никогда не окупятся или будут банально украдены", – резюмировал Цимбалюк.

https://www.facebook.com/myhaylocymbalyk/posts/3206103426382239

Законопроект Цимбалюка зарегистрирован в парламенте 22 декабря под №6395-1.
Контекст:

1 декабря, выступая на заседании Верховной Рады, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца. Его смогут получить дети, рожденные после 1 января 2019 года.

По словам президента, часть ренты за использование природных ресурсов Украины будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. "По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – сказал Зеленский.

По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп.

2 декабря Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.

Президентский пакет законопроектов об экономическом паспорте (№6394№6395№6396) предусматривает отчисление в Фонд будущих поколений с 2023 года 35% ренты на добычу полезных ископаемых и 47,5% ренты на добычу нефти и газа. Предполагается, что доля отчисления будет ежегодно повышаться – до 70% ренты на добычу полезных ископаемых в 2030-м и 95% ренты на добычу нефти и газа в 2033-м. Согласно законопроектам, выплаты из фонда можно будет потратить на учебу, покупку личного жилья после вступления в совершеннолетие, а также на лечение тяжелых заболеваний до достижения 18 лет.

Теги: госбюджет, экономика, деньги, дети, Владимир Зеленский, законопроект, выплаты, Михаил Цимбалюк, финансирование, экономический паспорт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это интимный момент". Кравец из "Квартал 95" рассказала, как вместе с мужем закрывается в ванной, когда к детям приходит няня
  "Это интимный момент". Кравец из "Квартал 95" рассказала, как вместе с мужем закрывается в ванной, когда к детям приходит няня
Мэрайя Кэри показала, как ее собаки "исполняют" рождественский хит All I Want For Christmas Is You
Мэрайя Кэри показала, как ее собаки "исполняют" рождественский хит All I Want For Christmas Is You
У Джейкоба Элорди новые отношения спустя месяц после разрыва с дочерью Синди Кроуфорд
У Джейкоба Элорди новые отношения спустя месяц после разрыва с дочерью Синди Кроуфорд
"Коленки желательно свести вместе", "Фу, гадость какая". Босая Волочкова снялась на полу в балетной пачке
"Коленки желательно свести вместе", "Фу, гадость какая". Босая Волочкова снялась на полу в балетной пачке
Названа новая дата финала конкурса "Мисс мира", который был отменен из-за вспышки коронавируса среди участниц
Названа новая дата финала конкурса "Мисс мира", который был отменен из-за вспышки коронавируса среди участниц
"Чуть ли не соски наружу", "Королева". Миша Романова появилась на публике в платье без бретелек с очень большим декольте
"Чуть ли не соски наружу", "Королева". Миша Романова появилась на публике в платье без бретелек с очень большим декольте
"Это пипецкий пипец". "Живой Кен", который стал трансгендерной Барби, показал грудь, промежность и пятую точку
"Это пипецкий пипец". "Живой Кен", который стал трансгендерной Барби, показал грудь, промежность и пятую точку
39-летняя Седокова показала свое фото в купальнике, которое стояло у ее молодого мужа на заставке телефона
39-летняя Седокова показала свое фото в купальнике, которое стояло у ее молодого мужа на заставке телефона
  "Я опоздун". Елена Кравец рассказала, как Зеленский реагировал на ее постоянные опоздания
  "Я опоздун". Елена Кравец рассказала, как Зеленский реагировал на ее постоянные опоздания
В сети заметили, что принцесса Швеции Мадлен скопировала наряд Кейт Миддлтон трехлетней давности
В сети заметили, что принцесса Швеции Мадлен скопировала наряд Кейт Миддлтон трехлетней давности
  Общественное вещание изменило правила проведения нацотбора на "Евровидение 2022"
  Общественное вещание изменило правила проведения нацотбора на "Евровидение 2022"
  Иван Дорн рассказал, за сколько покупает песни у молодых авторов
  Иван Дорн рассказал, за сколько покупает песни у молодых авторов
"Какая красивая". Ризатдинова в крошечном топе похвасталась вертикальным шпагатом
"Какая красивая". Ризатдинова в крошечном топе похвасталась вертикальным шпагатом
"Кисуля такая", "Эти ноги". Экс-возлюбленная Хлывнюка модель Гоций станцевала перед камерой в купальнике
"Кисуля такая", "Эти ноги". Экс-возлюбленная Хлывнюка модель Гоций станцевала перед камерой в купальнике
"Как похожи!", "Как одно целое". Блогер Пустовит показала своего нового возлюбленного
"Как похожи!", "Как одно целое". Блогер Пустовит показала своего нового возлюбленного
"Вторая свадьба?", "Венчание?". Ребрик в белом пеньюаре озадачила сеть загадочным постом
"Вторая свадьба?", "Венчание?". Ребрик в белом пеньюаре озадачила сеть загадочным постом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (473451)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (191687)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (100353)
4
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (78861)
5
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (58164)
6
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов (53018)
7
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (52641)
8
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (46538)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS