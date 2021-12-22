В Раде зарегистрирован альтернативный проект об экономическом паспорте, он содержит нормы о защите средств и большие отчисления – Цимбалюк

Михаил Цимбалюк: Источники финансирования фонда предлагается не привязывать к объему нестабильных поступлений от рентных платежей, ведь цены на рынке полезных ископаемых постоянно меняются Фото: Михайло Цимбалюк / Facebook

"Экономический паспорт украинца – это популистская программа, которую свернут после того, как сменится президент, но изъятых на нее из бюджета средств никто не вернет. Кроме того, такая идея не может быть реализована в Украине, ведь она приведет лишь к значительному наращиванию государственного долга, разбалансированию бюджета и кризису платежей. Поэтому сейчас зарегистрировал альтернативный президентскому проект закона, который существенно совершенствует идею об экономическом паспорте и не делает его сокрушительным для украинской экономики", – пояснил Цимбалюк.

В частности, нардеп предлагает расширить совет фонда – состав конкурсной комиссии, которая будет избирать ключевой орган фонда, – до девяти человек и включить в него омбудсмена и представителей международных и общественных профильных молодежных организаций. Такой состав, по мнению Цимбалюка, обеспечит объективный и взвешенный подход к выбору кандидатов в совет фонда. Также он предлагает предоставить возможность использования 18-летними украинцами денег фонда для приобретения собственного жилье или открытия бизнеса в Украине. Цимбалюк предусмотрел в проекта закона направление в Фонд будущих поколений не доходов от ренты, а фиксированного процента поступлений в госбюджет.

"Источники финансирования фонда предлагается не привязывать к объему нестабильных поступлений от рентных платежей, ведь цены на рынке полезных ископаемых постоянно меняются. Инвестиции в будущие поколения должны осуществляться за счет всех поступлений в общий фонд госбюджета (т.е. от таможни, акцизов, азартных игр, приватизации, налогов на бизнес, тяжелую промышленность и креативные индустрии). Именно поэтому источником финансирования определено не менее 5% объема общего фонда госбюджета, что соизмеримо с поступлениями от ренты, однако более перспективно", – пояснил Цимбалюк.

Законопроект содержит ограничения против использования средств фонда для финансирования дефицита госбюджета, например через облигации внутренних государственных займов, чтобы средства будущих поколений не "проели" на текущие нужды.

"Также будет ограничено финансирование за счет средств фонда предприятий с долей государства более 50%, чтобы средства по указанию чиновников не направлялись на проекты, которые никогда не окупятся или будут банально украдены", – резюмировал Цимбалюк.

Контекст: 1 декабря, выступая на заседании Верховной Рады, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца. Его смогут получить дети, рожденные после 1 января 2019 года. По словам президента, часть ренты за использование природных ресурсов Украины будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. "По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – сказал Зеленский. По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп. 2 декабря Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей. Президентский пакет законопроектов об экономическом паспорте (№6394, №6395, №6396) предусматривает отчисление в Фонд будущих поколений с 2023 года 35% ренты на добычу полезных ископаемых и 47,5% ренты на добычу нефти и газа. Предполагается, что доля отчисления будет ежегодно повышаться – до 70% ренты на добычу полезных ископаемых в 2030-м и 95% ренты на добычу нефти и газа в 2033-м. Согласно законопроектам, выплаты из фонда можно будет потратить на учебу, покупку личного жилья после вступления в совершеннолетие, а также на лечение тяжелых заболеваний до достижения 18 лет.