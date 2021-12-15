"Экономический паспорт украинца" – это абсурдная идея, которая приведет к росту госдолга – инвестаналитик

Сергей Фурса: Идея популистическая и абсурдная, просто потому что Украина не может себе такого позволить Фото: Sergey Fursa / Facebook

"Идея популистическая и абсурдная, просто потому что Украина не может себе такого позволить. Эта идея нездоровая, не для той экономики, которая есть в Украине. Мы не Катар и не ОАЭ, которые сидят на газе и нефти и получают от этого сверхдоходы. Мы страна, которая не получает сверхдоходов и не может позволить себе такие игры", – сказал Фурса.

Он подчеркнул, что в результате реализации инициативы из госбюджета будут изъяты значительные средства, которые придется компенсировать за счет государственного долга, что спровоцирует бюджетный кризис.

"Долг будет формироваться, это будет ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма. – "ГОРДОН"), то есть которые будут покупаться, которые вы аккумулируете и которые вы забрали из бюджета. Фактически вместо того, чтобы просто финансировать бюджет, вы будете брать в долг и финансировать бюджет. И со временем это будет вести к разбалансировке самого бюджета и чревато кризисами. Мы не можем себе такого позволить", – подытожил Фурса.