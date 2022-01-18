В Украине нет финансовых предпосылок для введения экономического паспорта, эта инициатива может подкосить всю систему – эксперт

Анатолий Ткачук: Если мы не понимаем, как работает система, то любые изменения маленького колесика приносят проблему всей системе Фото: dif.org.ua

"Если у нас не создана система, которая стимулирует рост ВВП государства, которая стимулирует занятость, и появляется новая инициатива, я очень осторожно отношусь к этой инициативе. Потому что если мы не понимаем, как работает система, то любые изменения маленького колесика приносят проблему всей системе", – сказал он.

Политолог убежден, что идея создания фонда будущих поколений правильная, но предложенный властью механизм ее реализации может нанести существенный ущерб всей экономической системе страны.

"Идея и ее реализация в экономической системе могут очень сильно отличаться. Например, последние инициативы по частным предпринимателям, надбавкам, ограничениям надбавок на торговлю не учитывают, что в Украине, кроме Киева, есть другие территории. То есть инициативы убивают другие территории", – заявил Ткачук.