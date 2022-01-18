ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Украине нет финансовых предпосылок для введения экономического паспорта, эта инициатива может подкосить всю систему – эксперт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Анатолий Ткачук: Если мы не понимаем, как работает система, то любые изменения маленького колесика приносят проблему всей системе
Анатолий Ткачук: Если мы не понимаем, как работает система, то любые изменения маленького колесика приносят проблему всей системе
Фото: dif.org.ua

Инициатива президента по введению экономического паспорта может нанести ущерб экономической системе Украины, потому что нет финансовых возможностей для ее реализации, заявил политолог Анатолий Ткачук 16 января в эфире телеканала "Украина 24".

"Если у нас не создана система, которая стимулирует рост ВВП государства, которая стимулирует занятость, и появляется новая инициатива, я очень осторожно отношусь к этой инициативе. Потому что если мы не понимаем, как работает система, то любые изменения маленького колесика приносят проблему всей системе", – сказал он.

Политолог убежден, что идея создания фонда будущих поколений правильная, но предложенный властью механизм ее реализации может нанести существенный ущерб всей экономической системе страны.

"Идея и ее реализация в экономической системе могут очень сильно отличаться. Например, последние инициативы по частным предпринимателям, надбавкам, ограничениям надбавок на торговлю не учитывают, что в Украине, кроме Киева, есть другие территории. То есть инициативы убивают другие территории", – заявил Ткачук.

Контекст:

1 декабря на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.

"Мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей... Эта плата за использование наших, украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – сказал Зеленский.

По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп в Telegram.

2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.

Теги: ВВП, деньги, финансы, экономический паспорт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Фигуристая Анфиса", "Гром-бедра". Чехова крупным планом показала изгибы фигуры
"Фигуристая Анфиса", "Гром-бедра". Чехова крупным планом показала изгибы фигуры
"Укокошилась". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на одном фото выставила голый пупок, пресс и декольте
"Укокошилась". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на одном фото выставила голый пупок, пресс и декольте
"Боже, кто это?", "Очень плохой макияж. Портит". В сети обсуждают новое селфи 72-летней Пугачевой
"Боже, кто это?", "Очень плохой макияж. Портит". В сети обсуждают новое селфи 72-летней Пугачевой
"Точно беременна. Животик". 41-летняя Семенович подняла платье и поласкала себя перед камерой
"Точно беременна. Животик". 41-летняя Семенович подняла платье и поласкала себя перед камерой
Дизайнер Катя Сильченко показала, как провела отпуск на Мальдивах в компании Веры Брежневой и ее младшей сестры
Дизайнер Катя Сильченко показала, как провела отпуск на Мальдивах в компании Веры Брежневой и ее младшей сестры
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова показала промежность
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова показала промежность
"Вова, ты хоть иногда трусы надеваешь?" Дорофеева сделала селфи с голым мужем
"Вова, ты хоть иногда трусы надеваешь?" Дорофеева сделала селфи с голым мужем
"Кормящая мамочка", "Наконец-то голая". 45-летняя Волочкова показала обнаженное тело
"Кормящая мамочка", "Наконец-то голая". 45-летняя Волочкова показала обнаженное тело
  "Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку
  "Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку
53-летний Уилл Смит станцевал с 85-летней матерью. Видео
53-летний Уилл Смит станцевал с 85-летней матерью. Видео
"Все делают медленно, утюг можно ждать час". Невеста экс-супруга Ани Лорак пожаловалась на сервис в отеле Занзибара
"Все делают медленно, утюг можно ждать час". Невеста экс-супруга Ани Лорак пожаловалась на сервис в отеле Занзибара
"Целую крепко!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала лесбийский поцелуй с Поляковой
"Целую крепко!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала лесбийский поцелуй с Поляковой
"Секси-нимфа". Бывшая возлюбленная Маска певица Граймс снялась топлес
"Секси-нимфа". Бывшая возлюбленная Маска певица Граймс снялась топлес
"Ну вот, простая девушка!", "Что за телка?" Дорофеева показала лицо без макияжа
"Ну вот, простая девушка!", "Что за телка?" Дорофеева показала лицо без макияжа
"Вот так огнишко", Надеюсь, у девочек чистые руки". Козловский на камеру облизал языком женский палец
"Вот так огнишко", Надеюсь, у девочек чистые руки". Козловский на камеру облизал языком женский палец
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить (119774)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам (87450)
3
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино (73234)
4
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет (70243)
5
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре (68957)
6
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью (52227)
7
"Секси-шмекси", "Ну и ласты", "Нога 46-го размера?" Дорофеева показала новое фото в бикини (43689)
8
"Вау, чикуля", "На Монику Белуччи похожа". Maruv в корсете-бюстье "оседлала" мужа (38340)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS