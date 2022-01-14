Нардеп Синютка: Экономический паспорт – это популизм и желание отвлечь внимание от реальных проблем

Олег Синютка: Я не знаю, мне по этому поводу смеяться или плакать. Потому что это популизм самого высокого сорта Фото: dyvys.info

"Я не знаю, мне по этому поводу смеяться или плакать. Потому что это популизм самого высокого сорта. Мы прекрасно понимаем, что такие вещи, о которых говорит Зеленский, могут позволить только те страны, которые имеют огромные энергетические запасы. В основном это страны Ближнего Востока", – пояснил он

Украина не может даже удержать цены от постоянного роста, поэтому такая инициатива власти – лишь попытка отвлечь внимание населения от ценников в магазинах, подчеркнул Синютка.

"Когда мы видим, как на глазах растут цены, когда более 50% украинцев говорят, что у них нет сбережений даже на один месяц, говорить об экономическом паспорте украинца – это, конечно, популизм и желание отвлечь внимание от реальных проблем и от того, с чем каждый день сталкиваются украинцы", – убежден он.