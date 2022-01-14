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Нардеп Синютка: Экономический паспорт – это популизм и желание отвлечь внимание от реальных проблем

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Олег Синютка: Я не знаю, мне по этому поводу смеяться или плакать. Потому что это популизм самого высокого сорта
Олег Синютка: Я не знаю, мне по этому поводу смеяться или плакать. Потому что это популизм самого высокого сорта
Фото: dyvys.info

Программа "экономический паспорт", которую предлагает ввести президент Украины Владимир Зеленский, – это популизм и попытка переключить внимание украинцев с неотложных проблем, заявил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка.

"Я не знаю, мне по этому поводу смеяться или плакать. Потому что это популизм самого высокого сорта. Мы прекрасно понимаем, что такие вещи, о которых говорит Зеленский, могут позволить только те страны, которые имеют огромные энергетические запасы. В основном это страны Ближнего Востока", – пояснил он 

Украина не может даже удержать цены от постоянного роста, поэтому такая инициатива власти – лишь попытка отвлечь внимание населения от ценников в магазинах, подчеркнул Синютка.

"Когда мы видим, как на глазах растут цены, когда более 50% украинцев говорят, что у них нет сбережений даже на один месяц, говорить об экономическом паспорте украинца – это, конечно, популизм и желание отвлечь внимание от реальных проблем и от того, с чем каждый день сталкиваются украинцы", – убежден он.

Контекст:

1 декабря на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.

"Мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей... Эта плата за использование наших, украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – сказал Зеленский.

По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп в Telegram.

2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.


Теги: экономика, цены, Владимир Зеленский, Олег Синютка, Европейская солидарность, экономический паспорт
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