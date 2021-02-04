Кабмин Украины разрешил возобновить налоговые проверки бизнеса

Мораторий на выполнение государством контрольной функции в налоговой сфере был оправдан в начале карантинных мероприятий COVID-19, заявила заместитель министра финансов Светлана Воробей.

Кабинет Министров Украины 3 февраля на заседании утвердил постановление о сокращении сроков действия моратория на проведение некоторых видов налоговых проверок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Мораторий на выполнение государством контрольной функции в налоговой сфере был оправдан в начале карантинных мероприятий COVID-19, когда бизнес был почти остановлен в связи с жестким карантином. Но с каждым днем отсутствие контроля за уплатой налогов со стороны государства становится все более деструктивным не только для бюджета, но и для бизнеса, который работает честно", – заявила заместитель министра финансов Светлана Воробей.

По ее словам, неуплата налогов одними значительно уменьшает шансы на получение помощи теми пенсионерами, инвалидами и гражданами, которые временно остались без работы.

"Умеренное предоставление разрешения на проведение некоторых видов налоговых проверок – это не увеличение давления на бизнес, а восстановление возможности обеспечить равные условия ведения бизнеса для всех", – добавила Воробей.

Решением правительства предоставляется разрешение на проведение:

временно остановленных и незавершенных документальных и фактических проверок, которые были начаты на дату введения моратория;

документальных проверок субъектов хозяйствования реального сектора экономики, которые, по данным аналитической системы, проводят рисковые операции и обрабатываются в рамках работы Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти;

документальных проверок по соблюдению предельных сроков поступления товаров по импортным операциям или валютной выручки по экспортным операциям;

внеплановых документальных проверок, необходимость для проведения которых возникла по результатам рассмотрения жалоб на действия или бездействие контролирующих органов относительно неправомерного начисления денежных обязательств налогоплательщиков.

Запрет на проведение документальных проверок физлиц-предпринимателей остается неизменным, отметили в Минфине.

В марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины для защиты малого и крупного бизнеса от негативных последствий в связи с неиспользованием экономического потенциала. С весны 2020 года большинство налоговых проверок не проводились из-за моратория.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.