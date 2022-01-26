Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров

Украинская национальная валюта обесценилась на 300% за последние 10 лет, а внешние кредиты были предоставлены в иностранной валюте. Фактически мы стали должны международному сообществу в три раза больше

– Вы утверждаете, что внешний долг Украины может быть списан. Как такое возможно?

– В мире подобных прецедентов было много. Их можно разделить на два принципиальных направления.

Первый принцип списания – в связи с военными событиями и потерей территориальной целостности страны. Это когда та или иная страна была захвачена, разрушена, пострадала от агрессии других сторон либо нуждалась в послевоенном восстановлении. Один из самых ярких прецедентов – ФРГ. В 1953 году международное сообщество списало 50% внешнего долга страны, еще 50% были предоставлены в рассрочку более чем на 30 лет, с возможностью погашать не более 3% от экспортной выручки и возможностью погашения второй части долга после восстановления территориальной целостности страны.

Второй принцип списания связан с признанием внешнего долга нелегитимным или "одиозным". Эти подходы применяются для государств, которые доказали, что взятые внешние долги были потрачены не на развитие страны, а на интересы правящих кланов, на их обогащение или подавление собственного народа. Одним из ярких прецедентов является списание долга Ираку в размере свыше $125 млрд.

Уверена, для Украины подобное решение – это шанс сформировать фундамент своего благополучия для будущих поколений. Мы остро нуждаемся в отстаивании своего юридического права на такие же рассрочки и списания.

Если бы Украина на международном уровне отстояла свои права на списание внешнего долга, это дало бы шанс использовать наш валовой внутренний продукт для социальных выплат, развития медицины, образования и экологии, а также для развития внутреннего сектора экономики.

От себя хотела бы добавить еще один принцип – списание в связи с обесцениванием национальной валюты в результате несанкционированного свободного доступа доминирующей в мире валюты на финансовые рынки развивающихся стран. Украинская национальная валюта обесценилась на 300% за последние 10 лет, а внешние кредиты были предоставлены в иностранной валюте. Фактически мы стали должны международному сообществу в три раза больше национального богатства, в то время как ничего дополнительно у них не брали. Украина идеально подходит под все три принципа списания одновременно.

– Почему, по вашему мнению, сейчас это так важно? У нас российские войска концентрируются у границы. Может быть, сначала безопасность, а потом финансы?

– Если разделить государственные долги Украины на душу населения, то каждый украинец от мала до велика должен по разным подсчетам от $3 тыс. до $7 тыс., в том числе те, кто проливает кровь, защищая нашу страну, те, кто уже потерял своих близких.

Далее, все государства подвержены валютным рискам, но нет ни одной страны в современном цивилизованном мире, которая пережила бы валютные колебания в 300% за последние 10 лет, как это было с нами.

Если взять школьную задачу про наполненную ванну и трубы, через которые вода попадает и вытекает, то наполнение нашего бюджета можно представить в виде такой ванны. Только в нашем случае задача без решения. Ведь сколько бы воды (а в реальности денег) не попадало в ванну Украины (бюджет) из разных источников доходов, все определяет диаметр трубы, через которую вода вытекает, – это курс валюты и процентные ставки по обязательствам. Диаметр этой трубы может указать любой, поскольку он не является сферой влияния Украины. В таком случае нашу ванну наполнить невозможно.

Деньги, которые должны были идти на безопасность Украины, социальные выплаты, здравоохранение, медицину и экологию, а также на внутреннее развитие экономики, идут на погашение процентов по внешним займам, и мы просто не можем накопить для своего внутреннего развития и роста.

Если международный бизнес достоин платить 3–4% годовых в национальной валюте по кредитам и развиваться, то и украинский этого тоже достоин

– Вы бы хотели, а может быть, и уже собираетесь инициировать подобный международный процесс?

– Я люблю выражение: "Даже большого слона можно съесть по кусочкам". Вспомните тот же Brexit. Это процесс высокого международного и межгосударственного уровня. Тем не менее он стал возможен после обычного иска в суд от парикмахера душ Сантуша и финансиста Джинны Миллер, который и определил схему и сроки выхода Великобритании из Европейского союза. Есть и другие успешные примеры. Поэтому компания CPS group намерена поднять этот вопрос и сделать инициативу по списанию внешнего долга Украины результативной.

– При существующем раскладе, когда от мнения финансовых доноров зависит очень многое, в том числе наша экономическая стабильность, что может сделать Украина?

– Нужно усадить МВФ, ЕБРР и других кредиторов за стол переговоров. Однако на сегодняшний день в Украине отсутствует любая позиция по этой теме. Нет ориентиров, цельного видения: каков финал, куда мы идем. Поэтому прежде всего нам нужна четкая национальная идея в сфере экономики. Ключевым медиаресурсам следует отказаться от риторики, что Украина верила, а ее обманули. Как же мы верили? Мы точно знали, когда брали кредиты, как все будет. Просто тогда не было альтернативного пути, а сейчас есть. Инициатива по списанию международных долгов Украины – это прекрасная стратегия для национальной идеи и экономического роста.

– Но чтобы реализовать любые идеи, нужны люди со знаниями и опытом, которые понимают, как работают западные институции, и могут разобраться в настолько сложных делах.

– Не нужно думать, что у нас таких людей нет и мало опыта. Украине как государству 30 лет. И нашему опыту не меньше. За это время мы несколько раз пережили обесценивание национальной валюты. Первое произошло еще в начале 1990-х, когда после введения новой национальной денежной единицы в Украине – гривны – курс вырос примерно с двух до четырех гривен за доллар. Тогда с группой профессиональных харьковских юристов мой отец Владимир Федоренко выиграл суды, используя стратегию разделения рисков по курсовой разнице. Я полностью разделяю его стратегию, которая основывается на том, что единственная валюта, которая может быть в Украине, – гривна. Ведь этот пункт в Конституцию Украины специально добавлен отцами-основателями, как и в конституции другие стран мира. Это основополагающий фактор защиты национального богатства.

Аналогичную историю Украина пережила несколько раз. Например, во время кризиса 2008 года. Тогда у банков были полномочия за одну ночь увеличить выданные кредиты в несколько раз за счет курсовой разницы и изъять все залоги, чтобы управлять ими. Но мы смогли отстоять права заемщиков и усадить банки за стол переговоров.

– И как это удалось?

– Это был глобальный мировой кризис, равным которому может считаться только Великая депрессия. Долговые обязательства физических и юридических лиц из-за курсовой разницы выросли в 2,5 раза в течении месяца. Оборотные средства были изъяты из экономики, ничего нельзя было уже реализовать. Физические лица могли потерять свое жилье, имущество, мелкий и средний бизнес – свои активы.

Следовало защищать права людей, и мы это сделали. Подчеркну, что, когда в 2008 году CPS group начинала этот процесс, не было ни одного иска заемщика против своего банка – все боялись. Я обратилась к стратегии защиты, сработавшей в 1990-х годах в бизнесе моего отца: мы начали подавать иски, где ответчиками ставили НБУ и Минфин как регуляторов рынка. В течение месяца подали около 300 типовых исков. Данную судебную инициативу затем подхватило все юридическое сообщество. К 2012 году иски клиентов против банков стали мейнстримом. И хотя судебная система Украины не могла пойти на то, чтобы признавать валютные кредиты внутри Украины незаконными, она как минимум лишила банки права безапелляционного изъятия залогов, что, по сути, было беспрецедентной победой. Это дало время заемщикам добиться списания неправомерного валютного роста.

Так что к 2012 году банки начали переговоры с участниками рынка и начали предоставлять программы списания по валютным займам в размере от 30% до 70% от суммы долга. Это было здравое решение, которое привело не к захвату активов, а к общей победе как для банков, так и для бизнеса и людей. Таким образом, наша компания совершила прорыв в сфере финансового правосудия. И к нам стали обращаться с таким же запросом и крупные корпорации.

Я считаю, было бы правильно принять эту стратегию для Украины на международном уровне для решения вопроса о государственном долге и привлечь для ее реализации политические силы, некоммерческий сектор, государственные учреждения и всех, кто заинтересован в процветании Украины.

Ведь если международный бизнес достоин платить 3–4% годовых в национальной валюте по кредитам и развиваться, то и украинский этого тоже достоин. Мы никого не ущемляем, а просто выступаем за равные финансовые возможности.

Если мы считаем, что Украина имеет право, тогда нужно подать голос и заявить о своем праве, о своем достоинстве и выражать свою позицию на международном уровне, в том числе в международных судах. У нас есть возможность побороться и выиграть для себя лучшие условия. Посмотрите, как Китай усадил США за стол переговоров – только валютным иском в ВТО. Пока мы не начнем такую международную юридическую практику, дело не сдвинется с мертвой точки.