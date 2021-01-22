Глава налоговой Любченко: В прошлом году Украина потратила больше 505 млрд на обслуживание и погашение госдолга. Еще в 2007 году эта сумма была чуть больше 10 млрд

В Украине обслуживание госдолга составляет под 50% расходной части бюджета. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"В прошлом году Украина потратила больше 505 млрд на обслуживание и погашение госдолга. Еще в 2007 году эта сумма была чуть больше 10 млрд. Чувствуете разницу? В 50 раз. Вот и вся эффективность... То есть кто-то не увидел, как можно купить дорогой автомобиль… Да не проблема – покупайте дорогой автомобиль. Нет у тебя доходов? Не проблема. Мы так живем, и так 30 лет в стране происходило… Заплати налог – и спи спокойно. И поверьте: они бы заплатили. Поэтому в Украине просто назрел момент, когда надо проводить очень успешную, экономически грамотную, демографически современную перепись населения", – сказал глава налоговой.

Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев. Читайте полную версию интервью

В 2021 году Украина должна потратить 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января 2021 года. Об этом свидетельствуют данные графика выплат, опубликованного на сайте Министерства финансов Украины.

В 2020 году, по данным Счетной палаты, каждая седьмая гривна доходов госбюджета шла на обслуживание долга.

В сентябре 2020-го в Минфине заявили, что Украина постепенно выходит из долговой ямы.