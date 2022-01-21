В Украине продолжается региональный этап отбора WorldSkills Ukraine – конкурса для учащихся, студентов и молодых работников

"Метинвест" выступает генеральным партнером конкурса с момента его основания в 2016 году Скриншот: АКТУАЛЬНО / YouTube

"Если хорошо научиться, хорошо показать себя на практике и на работе, то возможно дальнейшее повышение в карьерном росте", – рассказал студент-электрик Андрей Бараненко.

"Метинвест" выступает генеральным партнером конкурса с момента его основания в 2016 году.

"Компания "Метинвест" поддерживает этот и другие образовательные проекты для молодежи по практическим соображениям. Уже сотни целеустремленных начинающих прошли через конкурс WorldSkills и приступили к работе на предприятиях компании и на других промышленных объектах Украины", – сказано в сюжете.