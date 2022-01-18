В "Метинвесте" рассказали об условиях участия в новом сезоне студенческого кейс-чемпионата M.Student Champ

Студенты должны выбрать тему, с которой они хотели бы работать, и представить мотивационные анкеты. Среди направлений – непрерывное совершенствование, производство, технология и качество, инжиниринг, охрана труда и экология, автоматизация, IT, транспорт и логистика, промышленное строительство, финансы и экономика, управление персоналом, технический перевод.

Участники, которых отберут, смогут сформировать команды до трех человек и вместе решать задачи.

"Для каждого участника или команды будет составлен индивидуальный план визитов на предприятия, консультаций с экспертами, вебинаров и тренингов по актуальным темам. Оценивать финальные решения будет коллегия жюри "Метинвеста", в состав которой войдут ведущие специалисты, директора и представители топ-менеджмента предприятий. В компании отметили, что лучшие студенты получат приглашение на практику, дуальное обучение или работу. А финалисты проекта получат денежные призы", – сказано в сообщении агентства.

Общий призовой фонд чемпионата M.Student Champ в этом году составит свыше 100 тыс. грн.

Открытие чемпионата запланировано на 15 февраля, желающие участвовать должны заполнить анкеты и выбрать кейс до этой даты.