Инклюзия, общежития, "президентский университет". Шкарлет назвал цели Министерства образования на 2022 год

Он отметил, что в прошлом году министерству удалось сократить очереди в детские сады, модернизировать питание в 1300 учебных заведениях, обновить порядок отбора школьных учебников, продолжить реформу "Новая украинская школа" и реализовать ряд других проектов.
"В 2022 году мы продолжим работать, шаг за шагом повышая имидж украинских учебных заведений в мире, а также квалификацию будущих специалистов", – написал министр.
Среди целей МОН на 2022 год он назвал:
- развитие сети учреждений дошкольного образования;
- утверждение государственного стандарта профильного среднего образования;
- запуск реформы "Новая украинская школа" на уровне базового среднего образования;
- одобрение Национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2022–2032 годы;
- обновление и модернизацию пожарных систем в заведениях общего среднего образования;
- развитие платформы "Всеукраинская школа онлайн".
- утверждение государственных целевых программ развития профессионального (профессионально-технического) образования на 2022–2027 годы;
- восстановление и развитие сети общежитий для студентов;
- реализацию проекта "президентский университет";
- создание условий для беспрепятственного обучения в течение жизни;
- развитие инновационной инфраструктуры на основе учреждений высшего образования и научных учреждений;
- реализацию рамочной программы Еврокомиссии по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа" и программы по исследованиям и обучению "Евратом" в Украине.
Министр отметил, что приоритетными также остаются вопросы развития безопасной и здоровой образовательной среды, инклюзивное обучение и цифровизация образования.