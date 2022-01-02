Инклюзия, общежития, "президентский университет". Шкарлет назвал цели Министерства образования на 2022 год

Шкарлет рассказал о планах министерства на год Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Он отметил, что в прошлом году министерству удалось сократить очереди в детские сады, модернизировать питание в 1300 учебных заведениях, обновить порядок отбора школьных учебников, продолжить реформу "Новая украинская школа" и реализовать ряд других проектов.

"В 2022 году мы продолжим работать, шаг за шагом повышая имидж украинских учебных заведений в мире, а также квалификацию будущих специалистов", – написал министр.

Среди целей МОН на 2022 год он назвал:

развитие сети учреждений дошкольного образования;

утверждение государственного стандарта профильного среднего образования;

запуск реформы "Новая украинская школа" на уровне базового среднего образования;

одобрение Национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2022–2032 годы;

обновление и модернизацию пожарных систем в заведениях общего среднего образования;

развитие платформы "Всеукраинская школа онлайн".

утверждение государственных целевых программ развития профессионального (профессионально-технического) образования на 2022–2027 годы;

восстановление и развитие сети общежитий для студентов;

реализацию проекта "президентский университет";

создание условий для беспрепятственного обучения в течение жизни;

развитие инновационной инфраструктуры на основе учреждений высшего образования и научных учреждений;

реализацию рамочной программы Еврокомиссии по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа" и программы по исследованиям и обучению "Евратом" в Украине.

Министр отметил, что приоритетными также остаются вопросы развития безопасной и здоровой образовательной среды, инклюзивное обучение и цифровизация образования.