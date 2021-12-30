Шкарлет рассказал, на что потратят сэкономленные на закупках ноутбуков для учителей 73,7 млн грн

По его словам, вместо изначально запланированных 60 тыс. ноутбуков министерство закупило гаджеты для 61 628 учителей.
"73 713 200 грн сэкономленных средств уже направлены, в частности, на приобретение школьных автобусов и создание надлежащих санитарно-гигиенических условий в школах. На эту сумму можно будет приобрести около 50 автобусов для подвоза школьников в опорные школы", – отметил министр.
20 декабря Шкарлет сообщил, что в школы 21 региона Украины уже доставили 41 327 ноутбуков, к концу года гаджеты получат 60 тыс. учителей.
Правительство Украины решило обеспечить ноутбуками 60 тыс. учителей. Стоимость каждого ноутбука оценивалась предварительно в 20 тыс. грн, общая сумма закупки – почти 1 млрд грн.
Министерство цифровой трансформации, СБУ и Министерство образования заподозрили коррупционный сговор в тендерах на закупку ноутбуков для учителей. Об этом глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров сообщил 11 сентября.
СБУ установила лиц, которые провели переговоры с участниками IT-рынка, задействованными в покупке ноутбуков для педагогов, и договорились об увеличении стоимости гаджетов на более 30%. Об этом 13 сентября сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
Министерство цифровой трансформации провело экспертизу договоров по закупке ноутбуков, в результате этого стоимость гаджетов удалось снизить на 24,7 млн грн. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Минцифры.
В Украине создали интерактивную карту, с помощью которой можно контролировать расход областными администрациями средств на покупку техники.