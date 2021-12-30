Шкарлет рассказал, на что потратят сэкономленные на закупках ноутбуков для учителей 73,7 млн грн

В рамках национального проекта "Ноутбук каждому учителю" для педагогов купили более 61 тыс. компьютеров Фото: pixabay.com

По его словам, вместо изначально запланированных 60 тыс. ноутбуков министерство закупило гаджеты для 61 628 учителей.

"73 713 200 грн сэкономленных средств уже направлены, в частности, на приобретение школьных автобусов и создание надлежащих санитарно-гигиенических условий в школах. На эту сумму можно будет приобрести около 50 автобусов для подвоза школьников в опорные школы", – отметил министр.

20 декабря Шкарлет сообщил, что в школы 21 региона Украины уже доставили 41 327 ноутбуков, к концу года гаджеты получат 60 тыс. учителей.