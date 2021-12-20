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Украинские педагоги получили более 40 тыс. ноутбуков

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К концу года гаджеты получат 60 тыс. учителей
К концу года гаджеты получат 60 тыс. учителей
Фото: mon.gov.ua

В рамках национального проекта "Ноутбук каждому учителю" компьютеры получили педагоги из 21 области Украины. Об этом 20 декабря в Telegram написал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"На этой неделе впервые получили ноутбуки учителя Николаевской и Черкасской областей. С завтрашнего дня планируется передача ноутбуков педагогам Херсонской области", – сообщил министр.

По его словам, в школы доставили 41 327 ноутбуков, к концу года гаджеты получат 60 тыс. учителей. Из госбюджета на реализацию проекта выделено 980 млн грн.

"Ноутбуки оснащены всем необходимым для дистанционной работы учителя – камерой, мощным процессором и возможностью подключения к интернету. Это позволит сделать образовательный процесс современным и удобным независимо от карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19", – подчеркнул Шкарлет.

Контекст:

Правительство Украины планирует обеспечить ноутбуками 60 тыс. учителей. Стоимость каждого ноутбука оценивалась предварительно в 20 тыс. грн, общая сумма закупки – почти 1 млрд грн.

Министерство цифровой трансформации, СБУ и Министерство образования заподозрили коррупционный сговор в тендерах на закупку ноутбуков для учителей. Об этом глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров сообщил 11 сентября.

СБУ установила лиц, которые провели переговоры с участниками IT-рынка, задействованными в покупке ноутбуков для педагогов, и договорились об увеличении стоимости гаджетов на более 30%. Об этом 13 сентября сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Министерство цифровой трансформации провело экспертизу договоров по закупке ноутбуков, в результате этого стоимость гаджетов удалось снизить на 24,7 млн грн. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Минцифры. 

В Украине создали интерактивную карту, с помощью которой можно контролировать расход областными администрациями средств на покупку техники.

Теги: интернет, Украина, образование, Министерство образования, экспертиза, компьютеры, гаджеты, школы, Министерство цифровой трансформации, Сергей Шкарлет, Минцифры
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