Украинские педагоги получили более 40 тыс. ноутбуков

"На этой неделе впервые получили ноутбуки учителя Николаевской и Черкасской областей. С завтрашнего дня планируется передача ноутбуков педагогам Херсонской области", – сообщил министр.

По его словам, в школы доставили 41 327 ноутбуков, к концу года гаджеты получат 60 тыс. учителей. Из госбюджета на реализацию проекта выделено 980 млн грн.

"Ноутбуки оснащены всем необходимым для дистанционной работы учителя – камерой, мощным процессором и возможностью подключения к интернету. Это позволит сделать образовательный процесс современным и удобным независимо от карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19", – подчеркнул Шкарлет.