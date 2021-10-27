После экспертизы тендерных документов стоимость ноутбуков для педагогов снизилась на 24,7 млн грн – Минцифры

Экспертизу провели в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Полтавской областях и в Печерском районе Киева.

"В Черниговской области за счет экономии более 800 тыс. грн удастся дополнительно обеспечить качественной техникой 44 учителей. Подписываются договоры, и в ближайшее время ноутбуки начнут поставлять в школы. Технику получат более 13 тыс. учителей в этих областях", – отметили в релизе.

Контроль за целевым использованием субвенции позволит сэкономить более 100 млн грн, это даст возможность дополнительно обеспечить ноутбуками более 5 тыс. украинских педагогов.

Минцифры создало интерактивную карту, с помощью которой можно контролировать расход областными администрациями средств на покупку техники.

ОГА уже объявили все запланированные 38 тендеров:

34 завершили прием заявок;

23 определились с победителями;

пять получили заключение Национальной программы информатизации.

Учителя получат ноутбуки сразу же после того, как местные госадминистрации проведут закупки и подпишут договоры с поставщиками, уточнили в министерстве.