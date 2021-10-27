После экспертизы тендерных документов стоимость ноутбуков для педагогов снизилась на 24,7 млн грн – Минцифры

Экспертизу провели в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Полтавской областях и в Печерском районе Киева.
"В Черниговской области за счет экономии более 800 тыс. грн удастся дополнительно обеспечить качественной техникой 44 учителей. Подписываются договоры, и в ближайшее время ноутбуки начнут поставлять в школы. Технику получат более 13 тыс. учителей в этих областях", – отметили в релизе.
Контроль за целевым использованием субвенции позволит сэкономить более 100 млн грн, это даст возможность дополнительно обеспечить ноутбуками более 5 тыс. украинских педагогов.
Минцифры создало интерактивную карту, с помощью которой можно контролировать расход областными администрациями средств на покупку техники.
ОГА уже объявили все запланированные 38 тендеров:
Учителя получат ноутбуки сразу же после того, как местные госадминистрации проведут закупки и подпишут договоры с поставщиками, уточнили в министерстве.
Правительство Украины планирует обеспечить ноутбуками 60 тыс. учителей. Стоимость каждого ноутбука оценивалась предварительно в 20 тыс. грн, общая сумма закупки – почти 1 млрд грн.
Министерство цифровой трансформации, СБУ и Министерство образования заподозрили коррупционный сговор в тендерах на закупку ноутбуков для учителей. Об этом глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров сообщил 11 сентября.
СБУ установила лиц, которые провели переговоры с участниками IT-рынка, задействованными в покупке ноутбуков для педагогов, и договорились об увеличении стоимости гаджетов на более 30%. Об этом 13 сентября сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.