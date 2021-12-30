"Заряжено на всеобщую узнаваемость и охи-ахи". Скандальное платье помощницы бывшего замминистра образования продали на аукционе за $1 тыс.

Никифоров отметил, что Тишкун отдала свое платье на аукцион по его просьбе.

"Лот – платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за свое "очень откровенное" платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион", – рассказал телеведущий.

Он добавил, что платье "заряжено на всеобщую узнаваемость и охи-ахи".

Ставки делали в комментариях под постом ведущего в Facebook. Нужно было указать сумму и на что человек готов направить свои средства.

Победителем аукциона стал адвокат Евгений Лосовский. Его ставка в размере $1 тыс. оказалась самой высокой.

Деньги решили отдать Херсонской клинической больнице имени Евгения Карабелеша. Никифоров добавил от себя 10 тыс. грн, поскольку, по его словам, именно в этом медицинском заведении врачи спасли его 80-летнюю бабушку, которая болела COVID-19.