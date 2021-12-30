"Заряжено на всеобщую узнаваемость и охи-ахи". Скандальное платье помощницы бывшего замминистра образования продали на аукционе за $1 тыс.

Никифоров отметил, что Тишкун отдала свое платье на аукцион по его просьбе.
"Лот – платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за свое "очень откровенное" платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион", – рассказал телеведущий.
Он добавил, что платье "заряжено на всеобщую узнаваемость и охи-ахи".
Ставки делали в комментариях под постом ведущего в Facebook. Нужно было указать сумму и на что человек готов направить свои средства.
Победителем аукциона стал адвокат Евгений Лосовский. Его ставка в размере $1 тыс. оказалась самой высокой.
Деньги решили отдать Херсонской клинической больнице имени Евгения Карабелеша. Никифоров добавил от себя 10 тыс. грн, поскольку, по его словам, именно в этом медицинском заведении врачи спасли его 80-летнюю бабушку, которая болела COVID-19.
24 декабря Гарбарук провел встречу с мэром Львова Андреем Садовым, где, в частности, обсуждался ремонт библиотек. В соцсетях появились снимки, сделанные во время этого визита. На них рядом с чиновниками была 27-летняя юрист Кристина Тишкун в черном платье с наполовину оголенной грудью без бюстгальтера.
Издание DailyLviv 25 декабря написало, что Гарбарук появился на официальном мероприятии "с помощницей в стиле эскортницы". Фото девушки опубликовала депутат Львовского областного совета Парасковия Дворянин. Сейчас эта публикация недоступна.
28 декабря Кабмин уволил Гарбарука. Нардеп от фракции "Cлуга народа" Юлия Гришина сообщила, что чиновник сам написал заявление об уходе с должности.
Гарбарук родился в Ровно в 1969 году, окончил Харьковский государственный институт искусств имени Котляревского и Львовский региональный институт государственного управления. 15 июля 2020 года был назначен на должность заместителя министра образования, сообщил сайт ведомства.