"Не могу оставить в беде девушку". Кива предложил "перспективную должность" помощнице экс-замминистра образования

"Замминистра образования Гарбарука, чью помощницу сумела оценить вся Украина, уволили! Я так понимаю, помощница осталась тоже без работы. Как мужчина и офицер я не могу оставить в беде девушку и готов ей предложить более перспективную должность помощника в своем аппарате", – отметил он.
Кива добавил, что обязан "помогать тем, кто попал в беду".
24 декабря Гарбарук провел встречу с мэром Львова Андреем Садовым, где, в частности, обсуждался ремонт библиотек. В соцсетях появились снимки, сделанные во время этого визита. На них рядом с чиновниками была 27-летняя юрист Кристина Тишкун в черном платье с наполовину оголенной грудью без бюстгальтера.
Издание DailyLviv 25 декабря написало, что Гарбарук появился на официальном мероприятии "с помощницей в стиле эскортницы". Фото девушки опубликовала депутат Львовского областного совета Парасковия Дворянин. Сейчас эта публикация недоступна.
28 декабря Кабмин уволил Гарбарука. Нардеп от фракции "Cлуга народа" Юлия Гришина сообщила, что чиновник сам написал заявление об уходе с должности.
Гарбарук родился в Ровно в 1969 году, окончил Харьковский государственный институт искусств имени Котляревского и Львовский региональный институт государственного управления. 15 июля 2020 года был назначен на должность заместителя министра образования, сообщил сайт ведомства.