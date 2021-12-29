"Не могу оставить в беде девушку". Кива предложил "перспективную должность" помощнице экс-замминистра образования

Тишкун (вторая слева) в вечернем наряде сопровождала замминистра во время официального визита в мэрию Львова Фото: Paraska Dvoryanyn / Facebook

"Замминистра образования Гарбарука, чью помощницу сумела оценить вся Украина, уволили! Я так понимаю, помощница осталась тоже без работы. Как мужчина и офицер я не могу оставить в беде девушку и готов ей предложить более перспективную должность помощника в своем аппарате", – отметил он.

Кива добавил, что обязан "помогать тем, кто попал в беду".