Кабмин уволил заместителя министра образования Грабарука – нардеп

Об этом в Telegram сообщила нардеп от фракции "Cлуга народа" Юлия Гришина.
"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", – написала Гришина.
Об увольнении чиновника стало известно через несколько дней после скандала с его участием.
24 декабря Грабарук провел встречу с мэром Львова Андреем Садовым. После нее в соцсетях появились снимки, сделанные во время этого визита. На них рядом с чиновниками была 27-летняя юрист Кристина Тишкун в черном платье с наполовину оголенной грудью без бюстгальтера.
Издание DailyLviv 25 декабря написало, что Грабарук появился на официальном мероприятии "с помощницей в стиле эскортницы". Фото девушки опубликовала депутат Львовского областного совета Парасковия Дворянин. Сейчас эта публикация недоступна.
Грабарук родился в Ровно в 1969 году, окончил Харьковский государственный институт искусств имени Котляревского и Львовский региональный институт государственного управления. 15 июля 2020 года был назначен на должность заместителя министра образования, сообщил сайт ведомства.