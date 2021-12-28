Кабмин уволил заместителя министра образования Грабарука – нардеп

Грабарук на встрече с Садовым появился с помощницей в вечернем наряде Фото: city-adm.lviv.ua

Об этом в Telegram сообщила нардеп от фракции "Cлуга народа" Юлия Гришина.

"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", – написала Гришина.

Об увольнении чиновника стало известно через несколько дней после скандала с его участием.

24 декабря Грабарук провел встречу с мэром Львова Андреем Садовым. После нее в соцсетях появились снимки, сделанные во время этого визита. На них рядом с чиновниками была 27-летняя юрист Кристина Тишкун в черном платье с наполовину оголенной грудью без бюстгальтера.

Издание DailyLviv 25 декабря написало, что Грабарук появился на официальном мероприятии "с помощницей в стиле эскортницы". Фото девушки опубликовала депутат Львовского областного совета Парасковия Дворянин. Сейчас эта публикация недоступна.