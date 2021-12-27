"Вульгарщина", "Это что за тигрица?" Лобода развела ноги и засветила грудь в откровенном декольте

В подписи к ролику Лобода поблагодарила подписчиков за "заряд энергии" на концерте.

Публикация 39-летней певицы собрала около 70 тыс. лайков.

"Вульгарщина", – написала rytakovalchuk.

"Это что за тигрица?" – поинтересовалась olesya.kravec.

"Худая, как спичка, только с белой головкой", – отметил sergio_comandante_.

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.