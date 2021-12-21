"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь

В кадре образ 39-летней певицы дополнил блестящий блейзер в тон.

"Я люблю эту предновогоднюю суету. Люблю подводить черту под уходящим годом и с огромным волнением смотреть вперед. Потому что я точно знаю, что нас ждет все самое лучшее, потому что мы этого достойны", – подписала она фото.

За первый час после публикации снимок Лободы собрал больше 20 тыс. лайков.

"Света, вы меня волнуете", – написал abuisakow.

"Снегурочка, вы ли это? И где ваш Дед Мороз?" – поинтересовалась пользователь lo_yuliya_lo.

"Сисечки", – прокомментировал yourush1992.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)