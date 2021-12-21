Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2021
 
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"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь

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Лобода: Люблю подводить черту под уходящим годом
Лобода: Люблю подводить черту под уходящим годом
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda (Светлана Лобода), которая последние годы строит карьеру в России, 21 декабря обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена в серебристом платье на бретелях, максимально обнажающем грудь.

В кадре образ 39-летней певицы дополнил блестящий блейзер в тон.

"Я люблю эту предновогоднюю суету. Люблю подводить черту под уходящим годом и с огромным волнением смотреть вперед. Потому что я точно знаю, что нас ждет все самое лучшее, потому что мы этого достойны", – подписала она фото.

За первый час после публикации снимок Лободы собрал больше 20 тыс. лайков.

"Света, вы меня волнуете", – написал abuisakow.

"Снегурочка, вы ли это? И где ваш Дед Мороз?" – поинтересовалась пользователь lo_yuliya_lo.

"Сисечки", – прокомментировал yourush1992.

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Теги: Светлана Лобода, платье, ВИА Гра, Loboda, певица, грудь
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