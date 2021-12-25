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25 декабря, 2021
 
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"Или лифчик наденьте, или крестик снимите". Сеть шокировали фото незнакомки, сопровождавшей украинского замминистра

27-летняя юрист Кристина Тишкун вызвала шквал критики в соцсетях своим откровенным нарядом во время официальной встречи
27-летняя юрист Кристина Тишкун вызвала шквал критики в соцсетях своим откровенным нарядом во время официальной встречи
Фото: christina_tyshkun / Instagram

24 декабря официальный сайт Львовского городского совета опубликовал фотографии, сделанные во время визита заместителя министра образования и науки Украины Игоря Гарбарука к мэру города Андрею Садовому. В тот же день в соцсетях появились еще снимки, сделанные во время этого визита. На них рядом с чиновниками была молодая незнакомка в черном платье с наполовину оголенной грудью без бюстгальтера. На шее у нее было украшение в виде креста.

Незнакомкой оказалась 27-летняя юрист Кристина Тишкун. Она сама выложила фото в своем Instagram-аккаунте, но после шквала критики ее наряда в соцсетях закрыла свою страничку от посторонних глаз. Еще до закрытия своей страницы она ответила в комментариях на критику, написав: "А в городской совет надо выбирать наряд? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно".

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Фото: christina_tyshkun / Instagram

Одним из первых, кто успел сохранить этот снимок до закрытия аккаунта, оказался шеф-редактор портала "Освітня політика" Виктор Громовый.

"Какие проблемы образования и энергоэффективности сегодня утром живо обсуждают в славном городе Льва?! Правильно: кто эта дама с крестиком и почему у этих ребят такие кислые морды", – написал 25 декабря в Facebook Громовый.

"О, какой дресс-код, сразу видно, деловая женщина…" – прокомментировала фото Galina Galina.

"На крестик надо смотреть, а не на перси", – написал Виктор Мысан.

"Но… вы или лифчик наденьте, или крестик снимите", – заметил Иван Рыбак.

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Фото: Paraska Dvoryanyn / Facebook

Теги: Министерство образования, Андрей Садовый, соцсети, чиновники, платье, женщины, визит, фото, соцсеть, бюстгальтер, декольте
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