МОН Украины обнародовал расписание вступительных экзаменов в магистратуру

Регистрация абитуриентов продлится с 26 апреля по 17 мая 2022 года Фото: depositphotos.com

ЕПВИ в магистратуру будет проходить по специальностям "социальные и поведенческие науки", "журналистика", "управление и администрирование", "право", "публичное управление и администрирование" и "международные отношения",

Регистрация абитуриентов продлится с 26 апреля по 17 мая 2022 года (18.00).

Основная сессия ЕВЭ состоится 22 июня, а дополнительная – 10 сентября.

Единое профессиональное вступительное испытание будет состоять из двух частей – теста общей учебной компетентности (20 июня) и предметного теста. Даты предметных тестов разливаются:

экономика и международная экономика – 24 июня;

право и международное право – 24 июня;

учет и финансы – 29 июня;

политология и международные отношения – 29 июня;

психология и социология – 29 июня;

управление и администрирование – 1 июля.

Если поступающий хочет сдавать несколько тестов, которые совпадают по времени, тогда при регистрации нужно определить, какой предмет он будет сдавать в основную сессию, а какой – в дополнительную.