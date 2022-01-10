МОН Украины обнародовал расписание вступительных экзаменов в магистратуру

ЕПВИ в магистратуру будет проходить по специальностям "социальные и поведенческие науки", "журналистика", "управление и администрирование", "право", "публичное управление и администрирование" и "международные отношения",
Регистрация абитуриентов продлится с 26 апреля по 17 мая 2022 года (18.00).
Основная сессия ЕВЭ состоится 22 июня, а дополнительная – 10 сентября.
Единое профессиональное вступительное испытание будет состоять из двух частей – теста общей учебной компетентности (20 июня) и предметного теста. Даты предметных тестов разливаются:
Если поступающий хочет сдавать несколько тестов, которые совпадают по времени, тогда при регистрации нужно определить, какой предмет он будет сдавать в основную сессию, а какой – в дополнительную.